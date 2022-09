Le ammissioni di Mou: “Cristante e Matic troppo simili. Abbiamo bisogno di Zaniolo ed El Shaarawy”

AS ROMA NEWS – Nella conferenza stampa post partita Josè Mourinho ammette alcune lacune in squadra apparse evidenti da qualche gara a questa parte. A cominciare alla coppia in mediana formata da Matic e Cristante.

“I nostri due giocatori di centrocampo non sono giocatori ad alta intensità e sono troppo simili“, l’ammissione del tecnico portoghese, che lunedì sera contro l’Empoli potrebbe cambiare assetto alla squadra.

“Anche i difensori non hanno grande intensità. Il nostro giocatore che può aiutarci ad essere meno compassati è Zaniolo. Ci manca anche El Shaarawy, che può essere il primo cambio in certe situazioni. Senza Zaniolo, Pellegrini deve giocare davanti e non può aiutare il centrocampo, così diventa difficile”.

Mou è conscio di quello che serve, ma al tempo stesso difende i suoi ragazzi: “Una cosa è la consapevolezza dei nostri errori, un’altra cosa è essere arrabbiato con i giocatori. Non ho davanti gente che non gliene frega niente, che se perdono restano impassibili. Dal punto di vista umano sono completamente con loro, sono con loro aspettando una vittoria che arriverà e i giocatori che torneranno”.

Fonte: Corriere dello Sport