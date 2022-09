“ON AIR!” – ROSSI: “Abbiamo perso contro il Don Guanella”, PIACENTINI: “Viste cose incommentabili”, FERRETTI: “Mou che parla di sfortuna mi preoccupa”, FOCOLARI: “Come al solito la butta in caciara”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Per me della tattica della Roma c’è un aspetto fondamentale, e cioè l’assenza totale di Pellegrini nell’incidere sulla partita quando è chiamato a fare l’elastico tra i due centrocampisti e Dybala. Il dialogo tra i due non decolla, al momento nessuno riesce a parlare il linguaggio calcistico dell’argentino. Quando Dybala tocca palla si sente proprio un suono diverso, però poi se inconsciamente, e spero non sia così, allenatore e squadra pensano che basta passargliela a lui per risolvere le partite fanno uno sbaglio…ragazzi, c’era un solo giocatore che decideva da solo le partite, e si chiamava Diego Armando Maradona. Nemmeno Totti risolveva da solo le partite, e nemmeno Cristiano Ronaldo. Forse Messi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sono trent’anni che esiste questa trasmissione, e vi dico una cosa…du palle… Questa squadra non ha la forza, non so cosa c’hanno questi. I nomi sono sempre gli stessi: Mancini lascia quello da solo, Ibanez buca, Smalling si defila, Pellegrini si mangia un gol davanti alla porta perchè deve fare il numero…ragazzi, c’è poco da salvare. Belotti sembra che c’ha un camion sulle spalle. Zalewski non deve giocare perchè sta male, lo sanno tutti. Se Mou doveva parlare ieri, doveva dire di tutto e di più. E allora ha fatto un po’ l’aziendalista, ha parlato di sfortuna. Ma cosa può dire adesso dopo quello che ha detto per un anno e mezzo. Oltre a quelli già ceduti, sarebbero da mandare via tanti altri… Io insisto con Pellegrini: quando tu sei un giocatore romano e romanista e vedi la squadra in difficoltà, ma fai quel gol e poi si vede. E invece fa quella giocata incredibile…”

David Rossi (Rete Sport): “Dopo Udinese-Roma e le parole di Mou, il voto alla squadra era 3 o 5, a seconda se si trattava di un episodio causato da errori dei singoli, se fosse stata una serata storta o meno. E dopo aver visto Ludogorets-Roma, il voto è 3. Se la partita contro l’Udinese fosse stata un caso, ieri avremmo vinto. Ma voi ieri avete visto una Roma arrabbiata, che aveva la smania di dimostrare che quello di Udine era solo un brutto passo falso? Io no…Come valore assoluto, la prestazione della Roma non è stata indecente, ma come valore relativo, vista la forza dell’avversario, è peggio il 2 a 1 di ieri che il 4 a 0 di Udine. Ieri la Roma ha giocato contro il Don Guanella, abbiamo perso contro il figlio di Cicinho e uno che si chiamava “Cafu mania“…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le poche certezze che la Roma aveva creato dall’anno scorso vengono rimesse in discussione. Le due sconfitte consecutive sono un campanello d’allarme e ora a Empoli servono delle risposte che ieri non sono arrivate. Mou ha detto che avrebbero giocato i migliori, ma se la Roma migliore è questa sono ancora più preoccupato. Sui singoli, ci ritroviamo a parlare di cose incommentabili: quello che fa Smalling con Mancini sul primo gol è una cosa non da serie A, ma nemmeno da gioco del calcio. Quello che fa Ibanez sul secondo gol è quasi peggio. E da Mou non vedo il guizzo, lui dovrebbe fare qualcosa per sistemare le cose che non vanno. E’ abbastanza preoccupante che Camara sia stato uno dei migliori, uno che è arrivato l’altro ieri è sembrato più brillante di quelli che stanno qui dall’inizio. E poi mi ha dato fastidio la spocchia di certi giocatori come Pellegrini, che sullo zero a zero deve segnare e invece cerca il pallonetto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mou all’inizio voleva un regista, e si parlava tanto di esterni: Guedes, Solbakken… L’idea era quella di tornare al 4-2-3-1, e in quel sistema di gioco un regista ti serve. Con questa sistema di gioco qui, quando ha deciso di restare con la difesa a tre, Mou ha pensato che Wijnaldum poteva essere il giocatore che poteva impostare, con Matic a coprire più dietro. Se la domanda è: avresti preferito vendere Zaniolo e con quei soldi aver preso un regista, io preferisco questa mossa qua e aver tenuto Zaniolo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Sconfitta brutta e stupida per come la Roma l’ha fatta maturare. Mou che parla di sfortuna mi sorprende, magari sarà anche così, ma non è solo quello e mi preoccupa che l’allenatore tiri fuori questa cosa della sfortuna. Io continuo a ritenere che non ci sia la necessità di buttare tutto in caciara, ma va fatta un’analisi di quello che è successo. Secondo me tatticamente ieri la Roma ha sbagliato il piano gara per battere il Ludogorets avendo certi calciatori: avendo due palleggiatori come Pellegrini e Dybala, devi metterli in condizione di fare i trequartisti, e invece spesso si cercava il lancio lungo. Questo non fa bene a una squadra che ha dei palleggiatori come loro in campo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è compassata e prevedibile, e l’assenza di Zaniolo pesa tantissimo. Devi sempre sperare che l’avversario non alzi i ritmi, altrimenti vai in difficoltà. Il tempo per rimediare c’è, ma a centrocampo hai poche alternative. Ora c’è la necessità di recuperare il miglior Abraham insieme a Zaniolo. Mou sta verificando se cambiare l’assetto della difesa. I terzini non so se sono in grado di darti l’apporto che serve in quel sistema di gioco lì. Se un terzino non passa mai la metà campo, in quel sistema di gioco regali due giocatori agli avversari. Dybala, Zaniolo e Abraham sono imprescindibili, e Pellegrini va inserito in pianta stabile a centrocampo, bisogna ritagliargli un ruolo da semi-regista, cercando di capire se sarà il caso di affiancargli uno o due centrocampisti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il solito Mou, quando le cose non vanno la butta in caciara. Non puoi attaccarti alle assenze se giochi contro il Ludogorets, non lo puoi fare. La Roma gioca male, ormai sono due gli indizi. Il gol di Shomurodov è casuale. La Roma ha creato occasioni? Ma ragazzi, stai giocando col Ludogorets…La difesa della Roma in certi momenti è imbarazzante. Questa partita la devi vincere, già il pari dovrebbe andarti stretto. Sul banco degli imputati io ci metto Mourinho, che insiste con Matic e Cristante, che sono talmente compassati da farti venire il sonno. La difesa non è protetta e l’attacco si basa solo sulle invenzioni della Joya. E poi fai gol all’86’ e ti fai rifare gol dopo due minuti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha costruito poco, Belotti non è in condizione…la Roma ha giocato una partita brutta. Io continuo a non capire: prima giocano Matic e Cristante insieme, e poi escono tutti e due…Uno deve giocare, non tutti e due, non capisco dove Mou voglia andare. Dybala è l’unico che dà qualche tocco di fantasia. La Roma ha preso sei gol da Udinese e Ludogorets, i campanelli di allarme ci sono e non puoi appellarti alle assenze quando perdi in modo così netto…”

