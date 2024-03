La carica dei duecentomila: triplo sold-out consecutivo all’Olimpico

AS ROMA NOTIZIE – La carica dei (quasi) 200 mila. Nel momento del bisogno, l’Olimpico risponde ancora una volta presente e sfodera tre sold-out consecutivi alla ripresa della stagione.

Il mese di aprile, che si aprirà con la trasferta a Lecce nel giorno di Pasquetta, sarà fondamentale per la Roma, che avrà bisogno della spinta dei suoi tifosi. In questo periodo, infatti, saranno tre le partite che i giallorossi giocheranno tra le mura amiche, e saranno tutte decisive per gli obiettivi dei giallorossi.

Le due in campionato, infatti, saranno il derby contro la Lazio del 6 (ore 18) che ovviamente non ha bisogno di appelli per vedere un Olimpico tutto esaurito, e quella contro il Bologna (il 22 alle 18.30), che con la classifica attuale si tratta di un vero e proprio spareggio per il quarto posto. In mezzo la gara di ritorno contro il Milan in Europa League che varrà l’accesso alle semifinali.

In termini assoluti, sono 1.247.294 i tifosi accolti allo Stadio Olimpico in questa stagione, con il dato più alto registrato allo stadio (sempre dalla riapertura al 100% dell’impianto) arrivato proprio nell’ultima sfida contro il Sassuolo: 66.871 spettatori a sostenere la squadra contro una delle ultime squadre della classifica di Serie A. Questi numeri si sommano al flusso dei romanisti degli ultimi anni: ben tre milioni di tifosi all’Olimpico dal 2022.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera