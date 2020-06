La Champions sfuma, ora via al duro ridimensionamento: il primo a salutare è Under

ULTIME NEWS AS ROMA – La sconfitta di Milano segna il passo d’addio alla prossima Champions. Le prime quattro in classifica sono ormai troppo lontane per la Roma, che ora dovrà guardarsi piuttosto dal rientro del Napoli ma anche dello stesso Milan, che dopo la vittoria di ieri si trova a soli sei punti dai giallorossi.

Adesso in casa Roma si apre un capitolo difficile da affrontare: quello del “duro ridimensionamento”, così come lo definisce oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). L’estate sarà dunque caratterizzata dalle tante cessioni che serviranno per mettere a posto i conti e ora rischiano anche Zaniolo e Pellegrini.

Chi però ha già la valigia pronta è Cengiz Under: il Napoli lo sta trattando in vista della cessione di Callejon, la Roma chiede 30 milioni, forte anche dell’interesse di Borussia Dortmund e diversi club inglesi per il calciatore, ma anche in considerazione del 20% della cifra totale del trasferimento che dovrà essere riconosciuto all’Istanbul Basaksehir. Per sostituire il turco la Roma ha in mano Pedro.

Fonte: Corriere dello Sport