Pallotta-Friedkin, nuovi contatti tra i legali lo scorso weekend

ULTIME NEWS AS ROMA – James Pallotta e Dan Friedkin sono tornati a parlarsi, seppur non direttamente. Stando a quanto racconta il sito “romapress.net“, lo scorso sabato ci sarebbe stata una teleconferenza tra i legali del texano e quelli del bostoniano.

Le parti dunque hanno ripreso i contatti dopo il no di Pallotta all’ultima proposta avanzata da Friedkin per rilevare l’As Roma. C’è dunque ancora da parte del gruppo texano di presentare una nuova offerta al presidente del club giallorosso.

Resta però grande incertezza sul buon esito dell’affare: resta da capire quale sarà il rilancio di Friedkin e se sarà sufficiente a convincere Pallotta a cedere il club, visto che il divario tra domanda e offerta resta ampio.

Fonte: romapress.net