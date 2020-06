“ON AIR!” – ROSSI: “Roma squadra femmina, sono molto deluso”, DI GIOVAMBATTISTA: “Il club sta sparendo, situazione imbarazzante”, CORSI: “Fonseca inguardabile, è ora di parlarne”, MELLI: “Subito D’Aversa al suo posto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La squadra vista ieri è proprio scarsa. Scarsa nei contenuti, scarsa tecnicamente. Una squadra che sulla carta scarsa non lo è. La verità è che qua non puoi venire da talento, perchè se vieni da talento ti perdi, e se vieni da campione ti dimentichi quello che eri. Pensate a Ashley Cole, o a Schick e Kluivert. Qua c’è qualcosa che non va, di atavico…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La partita di ieri mi ha detto che questo gruppo ha deciso che la stagione è questa…tanto l’Atalanta non la puoi prendere, a questo punto giochiamoci tutto in Europa League. Solo questo riesco a pensare. L’unico alibi ieri può essere la stanchezza, perchè la Roma aveva due giorni di riposo in meno del Milan. La Roma però ha smesso di giocare dopo l’intervallo, e questo non si può spiegare col fatto che sei un po’ più stanco…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Volevate rigiocare a pallone un’altra volta? E mo così funziona…Parlare della Roma ora è una cattiveria. La Roma fa veramente ridere, è la cosa più brutta che poteva succedere… Ieri una Roma buona nei primi 25 minuti, c’ha provato, ma poi nel secondo tempo è stata conquistata da un Milan ridicolo. Non è possibile. A parte Theo Hernandez, che è un bel giocatore, è una squadra scarsa…L’unica insufficienza del Milan, che infatti sembra vicino alla Roma, è stato Bonaventura. Che dobbiamo dire… Kluivert non lo vorrei più vedere, Pastore ha preso una palla e l’ha persa subito, poi c’è da parlare di Pellegrini: a parte che ha fatto un fallo da rosso, lui si deve contenere. Non ha un carattere di quelli che se fa una cavolata poi si riprende, lui appena fa una stupidaggine va giù. Poi magari cresce, ma si deve sbrigare… E poi è il momento di parlare di Fonseca: non si può guardare, sbaglia formazione e non riesce a tenere la squadra…”

David Rossi (Roma Radio): “Io dopo il primo tempo ero abbastanza fiducioso, c’era stata una superiorità della Roma. Nel secondo tempo si era ripartiti con la sensazione di andare sulla falsa riga, e invece il Milan ha alzato il baricentro. Ma parliamo di una squadra che ha Calhanoglu, Castillejo, Rebic, non è che abbiano sti giocatori di grande personalità, e allora è giusto farsi delle domande…Il tema della personalità è attuale, durante la partita la Roma è una squadra femmina che si fa mettere sotto pur avendo capacità sulla carta superiore… Ora il Napoli è a tre punti, e dobbiamo cominciamo a guardarci dietro. Sono molto deluso dalla prestazione della squadra di ieri. E’ vero che il Milan aveva due giorni in più di riposo, ma la Roma di ieri è una squadra media, che può arrivare sesta o settima, quinta se ha un po’ di fortuna. Ma non è una squadra da quarto posto… Ora bisogna capire come correggere questi difetti… Dzeko e Kolarov non sono eterni, e senza loro in campo la squadra ha palesato limiti di personalità, ma io le alternative a oggi non ne vedo…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “Si dice che hai la rosa lunga, ma se chi entra poi non rende allora… Ora il Napoli e il Milan si sono riavvicinate. Ora c’è in ballo tutto. Il piazzamento finale è fondamentale per il club, per tutto quello che rappresenta da un punto di vista economico e sportivo. Ma anche per i giocatori che vogliono restare, chi vuole rinnovare il contratto, ma anche per chi vuole andarsene. Meglio fa la squadra e più è un vantaggio per tutti…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “C’è un grande allarme che riguarda la Roma, prima c’erano gli ultras che davano la scossa. Vi rendete conto che la Roma sta sparendo? Il tifoso non c’è più, lo stadio non si può frequentare, i ritiri sono blindati… La Roma è sparita… Ma quanto mancato giocatori come Totti e De Rossi? Pellegrini non è Totti e De Rossi, capito, proprio come personalità. Qui manca la personalità. Diciassette punti dalla Lazio, situazione imbarazzante, umiliante. Fonseca, poi, ieri a fine gara mi è sembrato poco lucido. Ho la sensazione che dentro la Roma ci sia ancora una volta qualche mela marcia che non si comporta come dovrebbe. Il tema societario incide, serve in queste occasioni la voce forte del club. La Roma paga il secondo monte ingaggi della Serie A e i giocatori si stanno comportando in modo indegno… Petrachi era un elefante in una cristalleria, però quando diceva certe cose aveva ragione…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La partita di ieri per me è stata difficile classificarla come partite, giocavano uno a zero all’ora, e l’altra a uno all’ora. Faceva caldo? Ma dai, ieri, Brescia e Genoa alla stessa ora volavano… Il campo era pure all’ombra, e poi sono atleti. C’è gente che a quell’ora lavora sull’autostrada, ma dai… La Roma aveva sei giocatori nuovi, c’era tutto per fare una buona partita e invece abbiamo visto tutti che non l’ha giocata. Il Milan nel secondo tempo ha appena appena accelerato contro una Roma ferma. Ma perchè alla Roma succedono queste cose? Con quella rosa doveva fare molto di più. Con Fonseca non me la posso prendere perché la formazione ieri era giusta, ma come sta andando Fonseca? In Coppa Italia è uscito, in campionato vediamo tutti come va…E’ ovvio avere dei dubbi su di lui. Pastore non doveva entrare, lì me la prendo con l’allenatore, ma che cambi sono… Ieri giocatori da due o da tre, leggo dei 5,5, ma di che? Le parole di Petrachi da rivalutare? Le parole sì, ma solo in quel caso…”

Franco Melli (Radio Radio): “Ho sentito dire che la Roma aveva questo fuoriclasse, e invece io continuo a dire che fuoriclasse non è, perchè Dzeko azzecca una partita su cinque se gli va bene…Io di Dzeko ho sempre discusso la continuità, fa un anno buono e l’altro no…Ma pure Fonseca sento dire che è tanto bravo, ma secondo me è giusto discuterlo, io preferisco D’Aversa del Parma, lo prenderei subito al posto di questo allenatore…o anche Gattuso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “C’è da fare un ragionamento sullo stato della società, mancano dei riferimenti e l’allenatore si trova in difficoltà a gestire dei giocatori che non hanno grandi motivazioni e pensano al mercato. Così diventa difficile tenere insieme il gruppo. Ora bisogna arrivare al meglio alla fase finale dell’Europa League che può essere l’ancora di salvezza, altrimenti in campionato qualcuno la vincerai ma altre le perderai…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sono rimasto molto colpito in maniera negativa, è stata una partita noiosissima nel primo tempo. Nel secondo tempo Milan un pochino meglio, ma nemmeno tanto, e la Roma continua a fare i passaggi indietro… Zappacosta, Diawara, passaggi indietro a servire gli avversari. Non so cosa si sono messi in testa certi allenatori, passare indietro al portiere secondo me è un errore. Ma se i giocatori della Roma fossero più scarsi di quello che si pensa? Questa può essere una lettura…Petrachi da rivalutare? Io mi chiamo fuori, se ora vogliamo rivalutare anche Petrachi siamo allo sfascio totale…”

Redazione Giallorossi.net