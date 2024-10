La grande occasione

AS ROMA NEWS – Sulla carta è una partita dal pronostico chiuso. La corazzata Inter, campione d’Italia in carica, una formazione collaudatissima e zeppa di grandi calciatori, affronta una Roma ancora acerba, alle prese con diversi problemi e alla ricerca di una sua identità.

Se si pensa poi all’incredibile difficoltà che i giallorossi stanno avendo in questi anni a battere le big del nostro campionato, ci si rende chiaramente conto di come questa sera all’Olimpico le chance di portarsi a casa i tre punti non siano molte.

Il problema però è che in questa prima parte di stagione la Roma ha faticato maledettamente a vincere anche contro le cosiddette piccole della Serie A, non riuscendo a sfruttare un calendario sulla carta decisamente favorevole. E ora i nodi vengono al pettine, perchè la squadra di Juric sarà costretta a fare risultati contro formazioni più quotate se vuole tenere lontana una nuova crisi dagli esisti imprevedibili.

L’Inter di Inzaghi è solo il primo di una serie di test decisamente più impegnativi che la Roma dovrà affrontare da qui al prossimo Natale. La partita di stasera però rappresenta anche una grande occasione per i giallorossi: una vittoria di prestigio con i nerazzurri darebbe una sferzata di entusiasmo a una tifoseria ormai disillusa.

Juric chiede ai suoi una partita perfetta: intensità, ritmo, aggressività saranno elementi imprescindibili per provare a portarsi a casa i tre punti. Poi servirà qualità, specie negli ultimi metri, e anche quel pizzico di fortuna che serve per vincere partite del genere. Una miscela complessa quanto necessaria per regalare ai romanisti una serata d’altri tempi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

