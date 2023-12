La grande occasione

AS ROMA NEWS – Via al mese degli scontri diretti. Da qui al prossimo quattordici gennaio, giorno di Milan-Roma, i ragazzi di Josè Mourinho non avranno più tregua, e affronteranno tutte le prime della classe, Inter esclusa.

Il tour de force comincerà stasera, allo Stadio Olimpico, quando i giallorossi sfideranno la Fiorentina di Italiano, squadra che si trova a un solo punto dai capitolini. La partita si preannuncia come la prima grande occasione per la Roma di staccare alcune dirette concorrenti al quarto posto, tra le quali proprio la viola, e avvicinare sensibilmente il terzo posto, reso più accessibile dopo il ko del Milan di ieri sera.

Ma è proprio questo filotto di scontri diretti a rappresentare per i giallorossi una grande opportunità: quella di dimostrare finalmente di essere diventata grande, e di poter competere nuovamente con le big del nostro campionato dopo anni di anonimi sesti e settimi posti. Uscire da questo ciclo terribile di partite restando vicini alla zona Champions potrebbe cambiare radicalmente il volto di una stagione cominciata decisamente male.

Stasera si comincia con la viola, e la Roma ha tutte le carte in tavola per partire bene: i giallorossi, al contrario della squadra di Italiano, hanno lavorato tutta la settimana senza impegni infrasettimanali e, Smalling e lungodegenti a parte, hanno a disposizione tutta la rosa. Pellegrini e Renato Sanches stanno cominciando a recuperare la condizione migliore, e questo non può che essere un’ottima notizia per l’allenatore, che ora ha diverse soluzioni in tutte le zone del campo, difesa a parte.

Mou in settimana si è poi curato con particolare attenzione Dybala e Lukaku, quest’ultimo apparso un po’ stanco dopo le tante partite giocare. Il belga ha ricaricato le pile, ed è pronto a giocare un ruolo di primo piano in questo momento decisivo della stagione romanista. Così come l’Olimpico, pronto a ruggire ancora una volta dietro la squadra. La Fiorentina è avvisata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini