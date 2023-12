Mourinho vs Italiano: è la sfida tra due diverse filosofie di calcio

NOTIZIE AS ROMA – Sarebbe riduttivo definire “attacco contro difesa” la sfida di stasera tra Roma e Fiorentina. Perchè se da una parte c’è Italiano con il suo gioco offensivo e piuttosto spregiudicato, dall’altra c’è Mourinho che, specie nei big match, ha sempre dato priorità al non prenderle.

Ma che partita sarà quella di stasera? Pensare a una Roma sulla difensiva e a una Fiorentina all’attacco è probabilmente una lettura troppo semplicistica di una sfida che vivrà molto di momenti. Certo, la viola per conformazione tattica e per credo calcistico del suo tecnico avrà sicuramente un atteggiamento aggressivo.

A bocce ferme viene da pensare a una Roma che proverà a non lasciare spazi a Nico Gonzalez e compagni, per poi provare a ribaltare immediatamente l’azione cercando Lukaku e Dybala negli spazi. Con Pellegrini in campo la squadra porterà di più il pallone nei capovolgimenti di fronte, mentre con Bove si cercheranno maggiormente gli inserimenti senza palla.

Saranno indicative anche le scelte sulle corsie laterali: Kristensen è un calciatore che ama di più provare ad attaccare la profondità e arrivare al cross, mentre Karsdorp garantisce più equilibrio. Stesso dicasi per Spinazzola e Zalewski, che hanno caratteristiche e qualità differenti.

Decisivo poi l’andamento della gara e i conseguenti cambi in corsa: con una Roma in vantaggio vedremmo sicuramente i viola ancora più sbilanciati e offensivi, con una difesa molto alta e a rischio imbucata. Viceversa, se ad andare sotto fossero i giallorossi, Mourinho potrebbe giocarsi la carta delle tre punte con Azmoun in campo e una squadra decisamente più offensiva. Gol ed emozioni stasera non dovrebbero mancare.

Giallorossi.net – A. Fiorini