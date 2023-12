La Roma Femminile non si ferma più: Milan battuto in rimonta (2-1) al Tre Fontane

NOTIZIE AS ROMA – Altra vittoria, la decima consecutiva in campionato, per la Roma Femminile che regola anche il Milan in rimonta.

Le rossonere passano in vantaggio a metà del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Asllani, ma le ragazze di Spugna non si perdono d’animo e nella ripresa ribaltano il match a proprio favore.

Prima Giugliano (58′) e poi Di Guglielmo (64′) riportano la Roma davanti, con le giallorosse che controllano il match senza particolari affanni e ottenendo la decima vittoria su dieci partite giocate.

La squadra di Spugna resta dunque in vetta alla classifica a quota 30 punti, a punteggio pieno. La Juventus insegue a quota 27.

Giallorossi.net – G. Pinoli