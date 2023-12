ROMA-FIORENTINA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho con problemi di abbondanza dalla mediana in su in vista della partita di domani sera: a centrocampo risalgono le quotazioni di Pellegrini dopo le dichiarazioni del tecnico nella conferenza stampa odierna. Il sette parte favorito su Bove e Renato Sanches.

Sulle fasce occhio a Zalewski, che oggi nella partitella è stato provato al posto di Spinazzola: il polacco potrebbe dunque tornare a giocare dal primo minuto dopo tanto tempo, anche se l’ex Atalanta resta in leggerissimo vantaggio. A destra altro ballottaggio aperto con Kristensen che insidia Karsdorp. In attacco ok Dybala e Lukaku, El Shaarawy e Azmoun saranno le armi da giocarsi a partita in corso.

Per quanto riguarda la Fiorentina, Italiano recupera in extremis Nico Gonzalez, che dunque sarà del match anche se non al meglio. Gli altri ballottaggi sono in attacco, con Beltràn e Brekalo favoriti su Nzola e Sottil.

Per il resto formazione che appare scontata, con Kayodé e Biraghi sulle fasce, Arthur e Duncan in mediana e Jack Bonaventura ad agire sulla trequarti. In difesa la coppia Milenkovic-Martinez Quarta.

IL METEO DEL MATCH – Cielo poco nuvoloso previsto per domani durante la giornata, con temperature in leggero rialzo: sono previsti circa 10 gradi per il fischio d’inizio del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, gara in programma domenica 10 dicembre 2023 alle ore 20:45, diretta tv su DAZN:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayodé, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Beltràn.

Giallorossi.net – A. Fiorini