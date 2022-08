La Juve parte forte, ma teme per Di Maria. Napoli super: pokerissimo a Verona

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Vincono tutte le big alla prima di campionato. Nessuna delle favorite al titolo stecca all’esordio, nemmeno a Ferragosto.

Il Napoli deve soffrire per 50 minuti a Verona prima di sbarazzarsi degli scaligeri con un roboante 5 a 2. Sugli scudi il solito Osimhen, ma anche il nuovo acquisto Kvaratskhelia, che con Lozano è stato devastante sulle fasce.

Sorride Spalletti: il suo Napoli, poco considerato alla vigilia di questo campionato per via di alcune partenze eccellenti, ha fatto faville al debutto in campionato. Molto deludente invece il Verona, apparso lontano parente di quello che è stato nelle ultime stagioni.

Bene anche la Juventus, che soffre all’inizio contro il Sassuolo ma poi lo punisce con i suoi calciatori più forti: segna subito Di Maria, poi Vlahovic chiude i giochi con una doppietta (il primo gol su rigore).

Ma a guastare la festa dei bianconeri è l’infortunio di Di Maria, uscito dal campo dolorante per un problema muscolare. Allegri però si è professato sereno: “Non sono preoccupato, lui ha sempre quella faccia lì. Anche in settimana aveva accusato qualche problema all’adduttore”.

L’argentino effettuerà i controlli nelle prossime ore: tra dieci giorni c’è la sfida con la Roma, l’allenatore spera di avere il suo talento a disposizione per quella data.

