Salernitana-Roma 0-1: i voti dei quotidiani

NOTIZIE ROMA CALCIO – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola assegnati ai giocatori della Roma che ieri hanno battuto la Salernitana per 1 a 0 all’esordio in campionato:

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Cristante 7, Spinazzola 6,5; Dybala 6,5, Zaniolo 7; Abraham 6. Subentrati: Matic 6, Wijnaldum 6, El Shaarawy sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 5,5, Pellegrini 6,5, Cristante 7, Spinazzola 6,5; Dybala 6, Zaniolo 6; Abraham 5,5. Subentrati: Matic 6, Wijnaldum 6, El Shaarawy sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL TEMPO (E. ZOTTI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6,5, Pellegrini 6,5, Cristante 7, Spinazzola 6,5; Dybala 6,5, Zaniolo 7,5; Abraham 6. Subentrati: Matic 6, Wijnaldum 6, El Shaarawy 6,5. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Cristante 7, Spinazzola 6; Dybala 6, Zaniolo 6; Abraham 5,5. Subentrati: Matic 6, Wijnaldum sv, El Shaarawy sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6,5, Cristante 7, Spinazzola 6,5; Dybala 6, Zaniolo 6,5; Abraham 5. Subentrati: Matic 6, Wijnaldum sv, El Shaarawy sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6,5, Cristante 7, Spinazzola 6,5; Dybala 6, Zaniolo 6; Abraham 5. Subentrati: Matic 6, Wijnaldum sv, El Shaarawy sv. Allenatore: Mourinho 6.