Mou, quanti segnali a Pinto. E Belotti si avvicina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se Mourinho voleva far capire a tutti che non conta su Shomurodov e Felix, e che ha bisogno disperatamente di un vice Abraham, il messaggio è stato indirizzato forte e chiaro ieri sera.

Lo Special One, come era prevedibile, ha schierato subito Dybala e Zaniolo alle spalle del centravanti inglese. Ma a sorpresa il primo cambio in corsa è stato proprio quello di Tammy, il più spremuto e il meno sostituito della scorsa stagione.

E già questo è il primo segnale che Mou ha voluto mandare a chi di dovere. Ma quando mancavano ancora più di venti minuti alla fine della partita, sia Zaniolo che Dybala stavano boccheggiando, avendo finito da un pezzo la benzina. A quel punto Mou ha inserito prima Wijnaldum e poi un ottimo El Shaarawy, snobbando Felix e Shomurodov.

Il messaggio è chiaro: l’allenatore ha bisogno di Andrea Belotti. L’attaccante sta ancora aspettando la Roma, nonostante il campionato sia ormai cominciato. Rifiutate (per ora) tutte le altre offerte. Ma arrivati al 15 di agosto il Gallo si aspetta un’accelerata da parte di Tiago Pinto.

I prossimi due o tre giorni saranno quelli decisivi. Belotti ha avuto rassicurazioni da Mourinho. L’attaccante vuole restare in Italia e vestire la maglia giallorossa. La Roma proverà a fargli spazio al più presto, cedendo uno tra Shomurodov e Felix, magari accettando il prestito con diritto di riscatto. Il matrimonio s’ha da fare. Con soddisfazione di tutti.

