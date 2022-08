La Roma riparte dal marchio di fabbrica

AS ROMA NEWS – La Roma c’è. E non sbaglia all’esordio. Una vittoria su un campo non facile, dove faticheranno in parecchi. Perchè la Salernitana di Nicola è una squadra che ha cambiato tanto, aggiungendo giocatori interessanti in rosa, e che ieri viaggiava anche sulle ali dell’entusiasmo di un pubblico che ha provato a trascinare i propri giocatori oltre l’ostacolo.

Che però si è dimostrato insormontabile nonostante la buona volontà dei campani. La differenza tecnica con i giallorossi era troppo evidente. E il risultato finale, lo 0 a 1 che è diventato ormai il marchio di fabbrica di Mourinho, va assai stretto a Zaniolo e compagni. La prestazione della Roma è stata convincente: una squadra solida, che ha acquisito una certa maturità, che rischia poco dietro e che costruisce parecchio davanti.

L’unico neo, comprensibile al 14 di agosto, è stata la poca concretezza in zona gol. Ma la lucidità è mancata anche per colpa di una condizione fisica ancora non brillantissima che alcuni dei calciatori più importanti in rosa (Dybala su tutti) hanno pagato.

E così a decidere un match dominato per occasioni da gol costruite è Bryan Cristante, l’uomo che nessuno si aspettava in campo e che invece Mourinho ha schierato titolare dal primo minuto, preferendolo al “suo” Matic. Una scelta che ha pagato con un gol che vale i primi tre punti stagionali e che permette alla Roma di restare nel gruppo delle big, tutte vittoriose, in attesa di vedere cosa faranno Juventus e Napoli oggi.

E Mou? E’ sempre lui. Sfrutta i cambi per mandare chiari segnali in direzione di Pinto e Friedkin. Poi a fine partita si coccola i suoi: “Mi è piaciuto tutto“. Una menzione particolare a Zaniolo e Dybala: “Qualcuno dirà che hanno sbagliato due gol ma sono stati straordinari”. Abraham invece è apparso poco concreto. E soprattutto senza ricambi in rosa. Serve un altro sforzo per rendere ancora più forte questa Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini