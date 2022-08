SPINAZZOLA: “Siamo migliorati molto, ci sentiamo più forti. Possiamo giocarcela con tutti”

NOTIZIE ROMA CALCIO – parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Salernitana-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Arechi di Salerno, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023:

La Roma deve imparare a gestire meglio il pallone? Oggi dovevate vincere con più gol di scarto.

“Sì, concordo, dobbiamo tenere più la palla. Nel primo tempo andavamo spesso a vuoto, correvamo male. Con la qualità che abbiamo dobbiamo fare molto meglio. Ma nel primo tempo potevamo stare 3 a 0 facile, e nel secondo tempo a quel punto avremmo potuto gestire”.

Come stai?

“Bene, ma devo migliorare”.

Ti ho visto meglio nel secondo tempo.

“Avevo anche più spazi per attaccare rispetto al primo tempo. Però nel secondo tempo mi sono sentito bene, fino alla fine le gambe andavano”.

Hanno scambiato le posizioni di Zaniolo e Dybala per lasciarti più libero?

“No, forse per una questione di uscita. Non lo so. Loro si possono scambiare tranquillamente”.

Che aria senti? C’è qualcosa di diverso?

“Quando vinci un trofeo e arrivano giocatori di qualità si alza il livello. Ora sta a noi fare meglio…”

Fin dove vi spingete dentro lo spogliatoio? Traguardi?

“E’ ancora prestissimo. Sappiamo che siamo migliorati molto, ed è normale che ti senti più forte e che ce la giochiamo tranquillamente con tutti”.