MOURINHO: “Mi è piaciuto tutto della Roma. Matic e Winaldum ci hanno aiutato. Dybala e Zaniolo straordinari”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti e delle tv per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Salernitana-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla partita appena conclusa allo stadio Arechi di Salerno:

JOSE MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

“Mi è piaciuto tutto, ovviamente mi piacerebbe di più essere tranquillo 3-0, 4-0, 5-0, ma mi è piaciuto anche vedere una squadra che non ha fatto i gol che doveva fare ma ha avuto la maturità e ha saputo gestire il risultato. Di solito in questo tipo di partita finisce male o in sofferenza, ma non è stato così.

La gente che è entrata nel periodo di stanchezza di Zaniolo, Abraham e Dybala non era gente per uccidere la partita, ma per gestire. Matic e Wijnaldum hanno aiutato per finire la partita in modo tranquillo. Se mi chiedete se mi piacerebbe cambiare attaccanti di questo livello con altri dello stesso livello…quello lo fa il Manchester City, il Liverpool o qualche italiana. Ma mi è piaciuto.

La Salernitana è diversa da quello dello scorso anno, ha molto più talento e in questa settimana sono arrivati due giocatori che hanno giocato titolari. Tra due-tre settimana con più lavoro ha una rosa importante. Sono contento, devo dire perché magari qualcuno scriverà ‘Zaniolo e Dybala potevano segnare 2-3 gol’, ma secondo me hanno fatto una partita straordinaria”