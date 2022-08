NICOLA: “Soddisfatto della prova dei miei, davanti avevamo una squadra molto forte”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Nicola commenta a fine partita la prova dei suoi ragazzi nel primo match di campionato che si è appena giocato allo stadio Arechi contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Salernitana ai microfoni di DAZN:

“Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla Coppa Italia. Ho visto una squadra più compatta che si è mossa in maniera ordinata. Avevamo una squadra molto forte davanti, i tre che sono entrati facevamo 30 trofei vinti. Per essere la prima mi è piaciuto lo spirito e altre cose, peccato perché potevamo sfruttare 3-4 ripartenze in cui non siamo stati precisi”.

Vi è mancata qualità nella giocata?

“Ci sono mancate qualità e lucidità nell’ultima scelta. Non siamo al top in questo momento, ma mi è piaciuta la voglia di creare gioco. In questo momento c’è ancora qualcosa che ci manca”.

Vede la possibilità di un calcio di qualità?

“Vogliamo proporre un calcio aggressivo qualitativo. Lo spettacolo non è legato solo all’estetica, ma anche alla praticità per procurarci punti. Per essere una settimana dopo la Coppa Italia ho visto un’ottima crescita e mi aspetto di integrare tutti i giocatori il più presto possibile”.