SALERNITANA-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince all’esordio in campionato battendo la Salernitana grazie a un gol di Cristante nel primo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Arechi di Salerno nel match valido per la prima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Impegnato solo da Bonazzoli nel primo tempo, poi partita da spettatore o quasi.

Mancini 7 – Ottimo avvio di campionato. Prestazione di spessore, con tante belle giocate.

Smalling 6,5 – Rende inoffensivo Botheim. Sempre prezioso sulle palle alte.

Ibanez 6,5 – La Roma difensivamente oggi è stata quasi perfetta e anche il brasiliano ha fatto il suo con una prestazione attenta.

Karsdorp 6 – Altalenante. Conclude la partita in crescendo, sfiorando la rete nel finale.

Cristante 7 – Decide il match con un sinistro rasoterra dal limite. Ma la sua prestazione nel complesso è stata molto positiva.

Pellegrini 6,5 – Deve crescere di intensità e di condizione, ma la sua qualità in mezzo al campo è sempre preziosa.

Spinazzola 6,5 – Preferito a Zalewski, Leo gioca una buona partita, crescendo nel finale.

Zaniolo 7 – Uno dei migliori in campo. Sbaglia qualche occasione, ma ne costruisce a profusione. Sfortunato, meritava la rete. Ma la strada è quella giusta. Dal 78′ Wijnaldum sv.

Dybala 6,5 – Gioca una buona partita fino a quando le gambe hanno retto. Condizione ancora approssimativa, ma nonostante questo regala giocate e colpisce un palo clamoroso. Dall’88’ El Shaarawy sv.

Abraham 5,5 – Non gioca una partita appariscente, sbagliando anche qualcosina di troppo. Poco pericoloso in area avversaria. Può e deve fare di più. Non è un caso se stavolta è lui il primo a uscire oggi. Dal 68′ Matic 6 – Dà spessore e geometrie al centrocampo, facendo il suo compito con mestiere.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – L’allenatore portoghese fa capire chiaramente di avere bisogno di un rinforzo in attacco (Belotti). La squadra però c’è, e ha tanta qualità che ancora deve esprimere quando la condizione crescerà. Ottima la solidità difensiva.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini