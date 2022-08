MANCINI: “Meritavamo due gol in più. Un altro difensore? Ben venga”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Salernitana-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Arechi di Salerno, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023:

Buona la prima. Non avete rischiato ma mangiato tanti gol. Poca cattiveria?

“Tutto giusto. La prima di campionato è insidiosa ma abbiamo retto bene il campo. Meritavamo 2 gol in più. Non abbiamo rischiato, ma se non la chiudi il pericolo è vicino. Speriamo di buttarla più dentro la prossima volta”.

Si parla del nuovo difensore ma l’intesa tra voi sale, forse non c’è bisogno?

“Se arriva uno per migliorare la rosa ben venga. Per vincere ne servono tanti, non faccio il mercato ma se arriva ben venga”.

A cosa potete puntare?

“La Conference ci ha dato consapevolezza per vincere. Noi giochiamo partita per partita con salite e discese. Siamo una rosa ampia di giocatori forti e quindi ce la giocheremo”.