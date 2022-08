SALERNITANA-ROMA: 0-1 (33′ Cristante). Esordio ok dei giallorossi in campionato

AS ROMA NEWS – Comincia questa sera allo stadio Arechi la stagione della Roma. Davanti ai giallorossi, per l’esordio in campionato, ci sarà la Salernitana di Nicola.

I campani, reduci da una salvezza insperata e quasi miracolosa, hanno cambiato pelle aggiungendo giocatori di buona qualità alla rosa. La Roma però, tra le protagoniste del mercato, vuole partire forte e cominciare il suo campionato con i tre punti.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e poi al racconto del match con la consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – FINITA! La Roma passa sul campo della Salernitana per uno a zero. Risultato minimo, che doveva e poteva essere più ampio, ma l’importante era vincere e partire bene in campionato.

90′ – Quattro minuti di recupero. La Roma sta sprecando tante potenziali palle gol, ma c’è troppa approssimazione negli ultimi metri.

88′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Dybala.

86′ – Gol annullato a Wijnaldum per fuorigioco! Matic aveva lanciato in porta Dybala, ma l’argentino era in offside.

81′ – La Roma non ha più peso in attacco, e allora sta decidendo di far girare la palla senza affondare quando ne ha le possibilità.

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Wijnaldum, fuori Zaniolo.

75′ – Ultimo quarto d’ora. Squadre molto stanche, la Roma in attacco ha le polveri un po’ bagnate: Zaniolo e Dybala sono stremati.

73′ – CAMBIO SALERNITANA: dentro Kristoffersen, fuori Coulibaly.

71′ – Subito ammonito Matic per un fallo a centrocampo.

68′ – CAMBIO ROMA: esce Abraham, dentro Matic.

67′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo si accentra e scarica un bolide sul primo palo che esce di un niente con Sepe immobile!

65′ – Squadre che cominciano ad accusare la stanchezza, si avvicinano i primi cambi per la Roma.

62′ – DOPPIO CAMBIO SALERNITANA: dentro Valencia, fuori Botheim. Fuori Mazzocchi e dentro Sambia.

60′ – Ibanez stende Ribery ingenuamente al limite dell’area e regala una punizione pericolosa alla salernitana.

58′ – Gran palla di Mancini per Abraham che però in area si fa chiudere!

57′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola lancia bene Dybala che entra in area e dalla sinistra incrocia col mancino, la palla esce di poco!

54′ – CAMBIO SALERNITANA: dentro Ribery, fuori Kastanos.

52′ – Non è ripartita benissimo la Roma. Qualche bisticcio in campo tra Pellegrini e Abraham. La Salernitana spinge alla ricerca del pari.

48′ – Ammonito Smalling che stende al limite Botheim.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre al momento.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Finisce qui un primo tempo movimentatissimo: la Roma chiude la frazione in vantaggio per uno a zero, ma i giallorossi dovevano essere almeno due o tre gol sopra. Il palo di Dybala grida vendetta, tante le occasioni per Zaniolo, di gran lunga il migliore in campo. Salernitana viva, ma poco pericolosa.

45′ – Un minuto di reciupero.

44′ – PALO ROMA! Contropiede di Zaniolo che parte di potenza, poi lancia Dybala che col sinistro batte Sepe ma centra il legno! Poi Abraham batte a porta vuota ma Mazzocchi salva incredibilmente!

41′ – La Roma insiste alla ricerca del secondo gol. Salernitana in affanno.

40′ – Ammonito anche Kastanos. La Salernitana non riesce ad arginare la forza di Zaniolo e compagni, e ricorre spesso a interventi fallosi.

39′ – Ammonito Gyomber che atterra Abraham dopo che l’inglese gli era scappato via.

33′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! CRISTANTE!!! Conclusione mancina del centrocampista dal limite, palla rasoterra leggermente deviata da Coulibaly che si infila alle spalle di Sepe!

28′ – Arriva finalmente il giallo per Coulibaly, all’ennesimo fallo, stavolta su Pellegrini.

25′ – OCCASIONE ROMA! Abraham per Dybala, palla a Zaniolo che col destro calcia in porta mandando a lato alla sinistra di Sepe!

23′ – Dybala ci prova su punizione ma non inquadra la porta.

18′ – OCCASIONE SALERNITANA: conclusione potente di Bonazzoli dalla distanza, Rui Patricio respinge in due tempi in grave affanno.

15′ – Ritmi che si alzano, la Roma prova a comandare il gioco ma la Salernitana è viva. Per ora però due occasioni clamorose per i giallorossi, nessuna per i campani.

12′ – Coulibaly trattiene Dybala che lo aveva saltato, Sozza non lo punisce col giallo: proteste dei giallorossi!

10′ – OCCASIONE ROMA! Lancio di Mancini, controllo splendido di Zaniolo in area, conclusione di sinistro su cui si oppone Sepe!

7′ – Partenza di match non facile, la Salernitana, spinta dal pubblico, sta per ora facendo il match. La Roma per ora lascia il controllo del gioco ai campani.

4′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo recupera palla a centrocampo e parte centralmente, Abraham gli apre lo spazio, il 22 calcia a incrociare ma manda a lato!

0′ – Fischio di Sozza, comincia il campionato della Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLO STADIO ARECHI

Ore 19:45 – La Roma comunica il suo undici titolare con un tweet: confermate le anticipazioni di Sky Sport, giocano Cristante e Spinazzola, panchina per Matic e Zalewski.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SalernitanaRoma 💪 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/GjSmlCJYxx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 14, 2022

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Salernitana: Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim.

Ore 19:25 – Sky Sport anticipa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per cominciare la partita di oggi: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Zaniolo, Abraham

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Salerno, temperatura gradevole. Campo in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SALERNITANA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All.: Nicola.

A disp.: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Sambia, Ribery, Valencia, Radovanovic, Kristoffersen, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Kumbulla, Zalewski, Viña, Celik, Matic, Wijnaldum, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

ARBITRO: Sozza

Guardalinee: Cecconi-Bercigli

Quarto uomo: Baroni

Var: Aureliano

Avar: Vivenzi

Giallorossi.net – Andrea Fiorini