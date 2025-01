La Lazio “copia” la Roma: sabato allenamento aperto ai tifosi

NOTIZIE AS ROMA – La Lazio prende spunto dalla Roma e apre le porte di Formello ai suoi tifosi. Ieri è stato il turno dei giallorossi, che hanno scelto la location del Tre Fontane per permettere ai propri supporter di assistere a un allenamento e incoraggiare i propri beniamini in vista del derby.

Una mossa che ha voluto riproporre anche il club di Lotito, che ha deciso di aprire i cancelli del proprio centro sportivo sabato prossimo (ore 16), giorno della rifinitura della sfida contro la Roma, in programma domenica alle 20:45. Una mossa per dare a tutti la carica necessaria in vista di una partita importantissima per entrambe le squadre.

Per la stracittadina Baroni dovrebbe recuperare, almeno per la panchina, Lazzari e Noslin che si riuniranno al gruppo tra domani e sabato. Sicuramente out invece l’ex giallorosso Pedro, oltre a Vecino.

Fonte: La Repubblica