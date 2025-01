Roma su Reitz e Sildillia. Il Betis spinge per Le Fee

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Via alle grandi manovre in casa Roma. Si apre il mercato di gennaio, e dentro Trigoria si scaldano i motori. Ranieri attende 2-3 acquisti, ma anche qualche cessione. Il primo che potrebbe salutare è Enzo Le Fee, costato in estate 23 milioni di euro: non sta trovando spazio e ha già detto sì al Betis che resta la sua prima scelta nonostante l’interesse di altri club francesi.

In caso di addio, c’è bisogno di un altro centrocampista. La sinergia con l’Everton potrebbe portare Doucouré, ma un nome entrato nei radar di Ghisolfi è Rocco Reitz, 22 anni, mediano tedesco del Borussia Mönchengladbach ed ex compagno di squadra di Manu Koné. Il motorino di centrocampo piace anche all’Inter che sta sondando diversi centrocampisti, tra cui anche Lorenzo Pellegrini, che potrebbe salutare già a gennaio. Per la mediana torna di moda anche il nome di Matteo Prati, pallino di De Rossi che ha lavorato con Ranieri la scorsa stagione a Cagliari.

Gli altri movimenti verranno fatti in difesa: Hermoso va verso l’addio ed è pronto a dire sì al Fenerbahce. Nelle scorse settimane si era offerto lo svincolato Luiz Felipe, ex Lazio che gradirebbe un ritorno nella Capitale, ma in questo momento è più vicino al campionato spagnolo. E proprio in Liga Ghisolfi sta guardando per rinforzare la rosa: occhi su Marmol del Las Palmas. Ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro e fa parte della stessa scuderia di Mingueza, terzino destro che piace al club da diverso tempo.

Su quella fascia gli altri nomi sono quelli di Zappa, Aarons, Rensch, Ratiu e Sildillia. Quest’ultimo, esterno francese di 22 anni del Friburgo e della nazionale U21 transalpina, è sulla lista di Ghisolfi da quando era al Nizza. Adesso il vorrebbe portarlo alla Roma.

Fonte: Il Messaggero

