La lunga giornata di Dybala: lo scatto che ha fatto arrabbiare Mou, la partita vista in tribuna e la firma in arrivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutti i riflettori ierr erano puntati su Paulo Dybala. Il giocatore ha già ricevuto un’accoglienza stellare all’interno del ritiro giallorosso. “Sembra uscito dal collegio per quanto è educato”, le parole dei dipendenti del resort.

Baci e abbracci da parte di tutti, un clima confidenziale per farlo sentire subito a casa e quel feeling immediato con Mourinho ed Abraham. Il primo (che lo chiama affettuosamente Paulino) gli ha fatto i complimenti per la scelta della maglia numero 21: “Bravo, è stata una scelta intelligente”.

Ieri l’emozione di ritrovarsi seduti a tavola con Paulo Dybala evidentemente è stata troppo forte in qualche elemento della squadra, soprattutto nei più giovani. E così è partito uno scatto di troppo, inviato in maniera confidenziale all’amico di turno, che ritraeva la Joya a tavola con gli altri compagni.

La foto, la prima di Dybala immerso nel mondo Roma, ha fatto il giro del web, scatenando l’ira dello Special One e della dirigenza nei confronti dell’autore della foto: tutti gli sforzi di mantenere un profilo basso in attesa dell’ufficialità sono andati così in frantumi.

Intanto l’attesa per l’ufficialità di Dybala alla Roma dovrebbe concludersi molto presto: l’annuncio del suo acquisto e le prime dichiarazioni della Joya dovrebbero arrivare a metà della mattinata di oggi. Intanto ieri l’attaccante ha seguito la partita della sua nuova squadra seduto in tribuna accanto a Tiago Pinto e i Friedkin.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica