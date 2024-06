La mossa dei Friedkin: vogliono l’Everton per creare una galassia di club con la Roma al centro

AS ROMA NEWS – Non lascia, anzi raddoppia. Dan Friedkin è sempre più intenzionato ad allargare il suo impegno nel mondo del calcio e non si ferma alla Roma. Il texano, dopo aver acquisito il Cannes in Francia, ora tenta di entrare anche in Inghilterra, nel campionato più prestigioso e ricco che c’è in Europa.

La notizia dell’offerta per l’acquisto dell’Everton è stata confermata anche dagli stessi Friedkin: l’attuale proprietario (al 94,1%), l’imprenditore iraniano Farhad Moshiri, è intenzionato a cedere la società e ora è libero di trattare con chiunque. Si parla di una proposta tra i settecento e gli ottocento milioni per prelevare il 45% di Blu Heaven Holdings Limited, la società che fa capo a Moshiri, che detiene il 94% delle azioni del club inglese.

A far gola, oltre al prestigio di entrare nel campionato più ricco e competitivo del mondo, è lo stadio che verrà inaugurato nel 2025, un muro stile Dortmund di 53mila posti costato la bellezza di 500 milioni di sterline inserito nell’area di Bramley-Moore Dock e quindi affacciato su un importante molo del porto di Liverpool. Ma non è detto che la proposta dei Friedkin sia quella vincente.

Insieme a quella del presidente della Roma ci sono però anche altre cinque offerte, tra cui anche il co-proprietario del Crystal Palace John Textor e due imprenditori locali, Andy Bell e George Downing, che alle loro spalle dovrebbero avere addirittura Michael Saul Dell, il fondatore di Dell Technologies. Bell e Downing, insieme a MSP Sports Capital, hanno prestato all’Everton finora 158 milioni di sterline (al cambio circa 186 milioni di euro) e puntano ora ad acquistare la proprietà del club.

Se la famiglia Friedkin dovesse sbaragliare la concorrenza, non ci sarebbe una dismissione dei texani nei confronti della Roma. Tutt’altro. Il piano di Dan e Ryan è quello di creare una galassia di società di cui il club giallorosso dovrebbe essere il gioiello, l’ombelico del mondo, la società vetrina a cui farebbero riferimento tutte le altre consorelle. Compreso l’Everton, appunto. La Roma diventerebbe il centro di gravità di una serie di società tra di loro collegate, che possano interagire con i giallorossi creando delle sinergie che possano spaziare dalle questioni meramente sportive (scambio di calciatori) per arrivare a vere e proprie strategie commerciali, relative a sponsorizzazioni.

