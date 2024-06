Lazio, Lotito: “Baroni? Quelli che protestano sono gli stessi che non volevano Inzaghi o Pioli”

ALTRE NOTIZIE – Claudio Lotito ha confermato che Marco Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio. Il presidente biancoceleste ne ha parlato in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, respingendo le critiche dei tifosi laziali che minacciano forti contestazioni.

“Col Verona è tutto risolto, Baroni è il nuovo allenatore della Lazio“, le parole del patron biancoceleste al giornale romano. “Lo abbiamo voluto perchè è un buon allenatore, crediamo sia il profilo giusto”. Una scelta che ha però suscitato qualche mal di pancia, alle quali ha risposto: “Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che non volevano Inzaghi, Pioli e Petkovic“.

Lotito, quindi, ha concluso: “Ci sarà un motivo se Baroni lo voleva un vincente come Galliani, no? Mi hanno chiamato 4 presidenti per farmi i complimenti“.