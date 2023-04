La promessa di Pinto ai tifosi: “Dybala resta, dove volete che vada?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala è sempre più l’icona di questa Roma che ragiona in grande. L’ex attaccante della Juventus, arrivato in estate scatenando l’euforia dei tifosi, si è innamorato di questa città e dei suoi tifosi.

La passione del popolo romanista lo ha conquistato. E il suo futuro in giallorosso appare ora meno incerto. Perchè la clausola rescissoria fissata per la prossima estate non fa dormire sonni tranquilli.

La Roma però sembra sicura del fatto suo. Lo confermano le parole pronunciate da Tiago Pinto ieri a Trigoria ai tifosi fuori dai cancelli che gli domandavano della permanenza della Joya.

“Dybala resta. Dove volete che vada?”, la rassicurazione del gm riportata oggi dal Corriere dello Sport che sembra chiudere ogni discorso sul futuro dell’argentino.

Fonte: Corriere dello Sport