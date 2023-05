La Repubblica: “Al Thani ha incontrato Mourinho in un hotel a Via Veneto, PSG in pressing”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincere per poi dirsi addio. Il piano di Mourinho con la Roma sembra essere lo stesso che ebbe in serbo con l’Inter, quando lo Special One piantò in asso i nerazzurri subito dopo la conquista della Champions League.

Lo scrivono l’edizione odierna de La Repubblica e di Tuttosport. Per entrambi i quotidiani il futuro di Mou è sempre più lontano dalla Roma, e più vicino al Paris Saint Germain.

Secondo La Repubblica addirittura ci sarebbe già stato un incontro tra l’allenatore giallorosso e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, proprietario del PSG.

Il faccia a faccia, scrive il quotidiano nazionale, è avvenuto nel nuovo albergo InterContinental Roma Ambasciatori Palace di Via Veneto. Il Paris Saint Germain è in pressing su Mourinho, e ha tutte le carte in regola per portarlo via dalla Capitale.

Fonti: La Repubblica / Tuttosport