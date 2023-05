Spalletti, ciao Napoli. De Laurentiis già al lavoro: “Non posso tarpargli le ali”

ALTRE NOTIZIE – Sembra già finita la storia d’amore tra Luciano Spalletti e il Napoli, conclusa con una storica vittoria dello scudetto.

Forse per il tecnico toscano non è possibile riuscire a fare di meglio, anche considerano i programmi del suo presidente, che non sembra intenzionato a blindare le stelle in rosa.

I dubbi di Spalletti sembrano essere diventati certezza, quello dell’addio al club azzurro. Il gelo di queste ore con De Laurentiis viene riferito da tutti i giornali, e o stesso patron dei partenopei ammette come la separazione sia possibile.

“Non posso tarpargli le ali. Luciano è un fuoriclasse, ma la libertà è un valore importante. Bisogna essergli grati”. Dichiarazioni che hanno il sapore dell’addio. Il presidente, assicurano i giornali, è già al lavoro per trovare il suo sostituto sulla panchina del Napoli.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Tuttosport