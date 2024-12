La Repubblica: “Bove, forse già oggi sarà impiantato un defibrillatore interno. Così non potrebbe giocare in Italia”

AS ROMA NEWS – L’edizione odierna de La Repubblica rivela nuovi importanti dettagli della situazione di Edoardo Bove, centrocampista 22enne di proprietà della Roma e in prestito alla Fiorentina. Stando a quanto racconta il quotidiano, in attesa dei risultati degli esami genetici dei test che arriveranno nelle prossime settimane, al giocatore è stata fatta una risonanza che avrebbe trovato un’area del cuore, il ventricolo sinistro, con una cicatrice, dalla quale potrebbe essersi generata la crisi elettrica.

Già oggi o al limite domani, scrive La Repubblica, i cardiologi della aritmologia di Careggi potrebbero impiantare al centrocampista della Fiorentina un defibrillatore cardiaco sottopelle. Si tratta di un dispositivo che permette di tenere sotto controllo gli eventuali sbalzi del cuore, il cui utilizzo è previsto dalle linee guida internazionali per le persone che hanno avuto un arresto cardiaco causato da un’aritmia che ha provocato una fibrillazione per la quale è stata necessaria una defibrillazione.

Secondo il quotidiano, Bove ha già dato l’ok all’intervento che avverrebbe in anestesia locale e che permetterà al ragazzo di condurre una vita del tutto normale. Se potrà tornare a giocare a calcio è ancora presto per dirlo, ma con un defibrillatore interno il centrocampista non potrebbe scendere in campo in Italia. Le normative nostrane sono infatti molto stringenti: per avere l’idoneità agonistica devono trascorrere almeno sei mesi dall’impianto e nel nostro paese viene concessa l’idoneità a chi ha l’ICD solo per sforzi moderati e che non prevedono contatti con gli avversari perché l’impianto potrebbe comunque rompersi.

Fonte: La Repubblica / Sportmediaset.it

