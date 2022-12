La rivoluzione di Mourinho: silenzio assordante, difesa a quattro e zero titolari

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pochi sorrisi. E pochissima voglia di parlare. Josè Mourinho è tornato dal Portogallo determinato a cambiare marcia, ma anche approccio sia con l’esterno che all’interno di Trigoria.

Il tecnico si è trincerato dietro un silenzio assordante che potrebbe durare ancora a lungo, vista la squalifica di due giornate che gli impedirà di essere in panchina contro Bologna e Milan. Qualora dovesse confermare il copione seguito in passato, diserterà entrambe le conferenze stampa di vigilia.

Mourinho, che ha rispedito al mittente l’offerta del Portogallo, è stato chiaro: vuole di più, sia dai calciatori presenti in rosa sia dal club. Investimenti, giocatori pronti per alzare il livello di competitività della sua Roma. Solbakken, i ritorni di Dybala e Wijnaldum e magari Frattesi: quattro profili che possono cambiare volto alla squadra.

Chi lo ha ritrovato dopo il Giappone lo descrive meno incline allo scherzo, concentrato e molto esigente in allenamento. Lo Special One chiede voglia, intensità, personalità, per questo ha mandato un messaggio forte e chiaro: attenzione a considerarsi certi di una maglia da titolare, non ci sono più intoccabili.

Tra acquisti, rientri e possibile ritorno alla difesa a 4, il portoghese ha davvero la possibilità di stravolgere la Roma. E così, mentre sprona tutti a fare meglio, è lì che aspetta segnali tangibili, dal campo e dal mercato. Per analizzare non solo il presente ma soprattutto i risvolti futuri, per capire quanto il percorso in giallorosso possa conservare le giuste premesse per rimanere in sella.

Fonte: La Repubblica