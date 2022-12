“ON AIR!” – CIARDI: “Mou e il club scontenti di alcuni senatori”, FOCOLARI: “Smalling sta bene dove lo pagano di più”, AGRESTI: “La Roma fa bene ad andarci piano”, MORONI: “Allan? Magari…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sappiamo quello che vuole Mourinho. Quando sposa un progetto, che borbotti, si incazzi, si arrovelli, lo fa per il suo bene, ma il suo bene passa attraverso la squadra che allena. Che si debbano incontrare lui e i Friedkin per riaggiornare i programmi è evidente. Che siano subentrati degli elementi è altrettanto evidente: c’è il Fair Play Finanziario, e c’è un gruppo squadra, soprattutto nei senatori…nei senatori…nei senatori…che non ha soddisfatto le aspettative non solo di Mourinho, ma anche del club…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Karsdorp ha preso questa strada, penso che vorranno fare causa alla Roma ma con poche chance di riuscita. Se c’è stato uno che non ha risposto alle convocazioni è stato lui. Spero che che si chiuda per sempre questa storia, nata male con il suo primo infortunio, e finita peggio. Karsdorp è un discreto giocatore, non pessimo come molti lo hanno descritto, ma se non hai la testa… Spero che sia vero che ci siano due squadre della Premier che lo vogliono e che se ne vada via lontano dalla Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Abbiamo quasi tutti a disposizione e contro il Bologna un undici decente lo possiamo schierare. Le parole dell’avvocato di Karsdorp? A me sembra che si appoggi a cose tutte da verificare, tipo le orde di tifosi minacciosi sotto casa del giocatore. Si appella ad astrusi comportamenti che avrebbe dovuto tenere la Roma: per limitare i danni, il club avrebbe dovuto prendere le distanze dall’allenatore. Cioè secondo lui per limitare i danni, la Roma avrebbe dovuto rompere con l’allenatore più importante mai avuto dal 1927 ad oggi…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “L’avvocato di Karsdorp se la dovrebbe prendere con Mourinho, non con la Roma. Però c’è da dire che “traditore” è stato un termine un po’ troppo forte… Allan alla Roma? Magari…io ero innamorato. Però ho saputo che è in una fase di declino. Se fosse anche il 70% di quello che era a Napoli, me lo prenderei volentieri…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Tornare alla difesa a quattro? Mi sembra difficile, è stata provata poco e comunque senza tutti gli interpreti. Mou si era presentato qui a Roma con il suo 4-2-3-1, poi però dai tre centrali non si è più mosso. Non capisco perchè la Roma dovrebbe passare dalla difesa a tre alla difesa a quattro: il problema non è la difesa, il problema è che non fa gol. E non lo risolvi passando a quattro, è un’equazione che non regge. Se il rientro di Wijnaldum potrebbe spingere al cambio di modulo? Non puoi adattare la squadra a un solo giocatore, a meno che non si tratti di Leo Messi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Quando ho letto della rescissione di Blind dall’Ajax, mi ero chiesto se non fosse un giocatore buono per Mourinho. E’ un giocatore esperto, che ha già giocato con Mou. Purtroppo ha avuto un problema cardiaco, e difficilmente qui in Italia avrebbe l’ok, altrimenti sarebbe stato l’ideale… Difesa a quattro? Se dovessi rigiocare dall’inizio contro la Viterbese posso pensare che l’idea di Mourinho sia quella… Col recupero di Wijnaldum e il possibile acquisto di Frattesi non giocare con quel modulo sarebbe un delitto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Smalling? Ai nostri tempi si faceva un contratto anno per anno. Io credo che il giocatore si stia guardando intorno, sa a quanto hanno rinnovato i suoi compagni, e sotto questo aspetto hanno esagerato. Io credo che Smalling abbia il senso di appartenenza, mi sembra di capire che lui a Roma sta bene e può essere la sua sede definitiva. Dybala? E’ un bel segnale che ci sia, che si alleni, che faccia gruppo, che porti entusiasmo e allegria. Con Dybala in campo la Roma era terza, spero che torni a far vincere le partite alla Roma. Karsdorp? Quando si spezza un rapporto l’importante è essere persone serie, riconoscere i propri demeriti e lasciarsi. Ora bisogna farlo il più in fretta possibile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Su Smalling non sono d’accordo con Pruzzo, lui sta bene a Roma come a Firenze, a Torino, a Milano o a Corfù…dove lo pagano di più. Ma non solo Smalling, tutti: abbiamo visto Mkhitaryan, ma anche Kessie, o De Vrij…vanno dove i soldi sono di più. Smalling ha 33 anni, guadagna sui 3 milioni, se la Roma lo vuol tenere non gli può aumentare il contratto. Se l’Inter glieli dà, lui se ne va: si troverà bene anche a Milano, e anche se non si troverà bene come a Roma, s’arrangia. I soldi chiamano soldi, non c’è niente da fare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Si può giocare a calcio senza Smalling, è avanti con gli anni e non sai quanto tempo potrà giocare a questi livelli. Rischi di fargli un rinnovo fuori mercato. Smalling ha avuto spesso degli infortuni fastidiosi e lunghi: per quanto sia il difensore più forte della Roma, il club fa bene ad andarci piano…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Dybala ha fatto bene a rientrare subito in Italia, Di Maria e Paredes invece hanno fatto male. Mi sembra che sia stato più responsabile e intelligente Dybala rispetto agli altri due. Non credo che due o tre giorni di vacanze in più cambino granché…”

