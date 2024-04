La Roma 2 alla prova del nove

AS ROMA NEWS – I cambi ci saranno. Obbligati. Nonostante l’importanza della partita di oggi, ore 18, al Bluenergy Stadium di Udine. La Roma in campo sarà molto diversa da quella vista nel derby prima e a San Siro poi: tanti titolarissimi dovranno essere “preservati” (cit. De Rossi) in vista delle prossime decisive gare ravvicinate.

Nonostante questo, la squadra è chiamata a vincere su un campo non facile. Il pari del Bologna di ieri sera evidenzia un calo degli emiliani, che stasera potrebbero vedere il proprio vantaggio ridotto a un solo punto dai giallorossi. Ecco perchè la Roma oggi a Udine non può sbagliare.

Mister De Rossi si è appellato alla squadra parlando di mentalità e di come questa particolare qualità differenzia le squadre di medio livello da quelle top. “Il Real Madrid vince mercoledì e poi lo fa anche la domenica“, il pensiero del tecnico. Oltre alla mentalità vincente, però, lì c’è anche e soprattutto un discorso di qualità della rosa (sterminata) a fare la differenza.

Ed è qui che casca l’asino. La Roma ha dimostrato spesso che, quando la stanchezza e gli acciacchi rende necessario cambiare, le riserve non sono state all’altezza dei titolari. Specie se mancano quei due o tre calciatori indispensabili al gioco della squadra. Per questo oggi De Rossi difficilmente rinuncerà a Pellegrini e Dybala insieme: il capitano dovrebbe essere confermato a centrocampo, mentre la Joya sarà tenuta a riposo in vista del ritorno di Europa League contro il Milan.

Ma i cambi ci saranno, alcuni obbligati: a restare fuori potrebbero essere Mancini, Spinazzola, Paredes, Dybala, El Shaarawy, forse addirittura Lukaku. Se così fosse, oggi a Udine vedremmo in campo una sorta di Roma 2. Un azzardo, reso però necessario dalla situazione contingente.

De Rossi si fida dei suoi calciatori, ma sa che cambiare troppo nell’undici di base può portare la squadra a non esprimersi su buoni livelli: a Lecce, senza gli uomini di maggior qualità in campo, la squadra aveva rischiato di prenderle, uscendo dal Via del Mare con un pareggio immeritato.

L’Udinese, con l’acqua alla gola, giocherà al massimo delle sue possibilità. E se davanti non avrà una Roma al top, il rischio di non riuscire a sfruttare l’occasione di oggi è concreto. Per questo ieri il mister ha voluto lanciare il suo appello ai ragazzi: vietato distrarsi, serve la mentalità da grande. Anche se qualche titolare dovrà rifiatare. “Non è il singolo che può farci vincere le partita: conta l’atteggiamento collettivo“. E’ il prossimo (grande) step che De Rossi vuole far fare alla sua Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

