La Roma a Smalling: trovati un’altra squadra. L’agente in ritiro discute della sua uscita

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non è voluto passare inosservato. Perché appena arrivato a St George’s Park, l’agente di Smalling, James Featherstone, ha subito pubblicato una foto della hall dell’albergo dove alloggia la Roma.

L’agente è arrivato nel ritiro verso l’ora di pranzo insieme ad un suo collaboratore e si è incontrato con il calciatore: il colloquio è durato circa un’ora. La situazione è chiara: la dirigenza giallorossa ha detto al difensore di trovarsi una squadra. Per ora, però, oltre a qualche club arabo, nessuno si è fatto avanti concretamente per l’inglese che non sembra molto preoccupato della situazione.

Il volere di Smalling è altrettanto chiaro: completare l’ultimo anno di contratto con la Roma e poi da svincolato trovarsi una squadra. A meno che non arrivi una proposta così importante da fargli cambiare idea.

Se in difesa partirà un centrale tra l’inglese e Kumbulla, allora la Roma potrebbe anche prendere in considerazione l’idea Badé, altro francese e difensore di 24 anni del Siviglia. Ma solo se gli spagnoli decideranno di scendere con il prezzo, non certo ai 20 milioni della valutazione attuale.

