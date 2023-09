La Roma affila il suo attacco per la riscossa

AS ROMA NEWS – Da Belotti ed El Shaarawy ad Azmoun, Dybala e Lukaku. La Roma si prepara a cambiare volto al suo attacco, con l’ingresso in campo delle sue armi pesanti a partire da domenica prossima contro l’Empoli.

Contro i toscani i tre punti sono d’obbligo e la squadra, dopo un avvio stentato, è obbligata a cambiare passo e a cominciare a inanellare una striscia di vittorie se vuole tornare a respirare l’aria dell’alta classifica.

Empoli, Torino, Genoa, Frosinone, Cagliari e Monza sono le prossime avversarie contro cui i giallorossi si misureranno in campionato: sappiamo bene quanto sia inutile stilare tabelle, ma sulla carta gli scontri non sono proibitivi e la Roma dovrà fare più punti possibile per presentarsi alla sfida contro l’Inter del prossimo 29 ottobre con una classifica molto diversa da quella attuale.

Servirà un altro spirito, un altro furore agonistico, ma anche un’altra Roma in campo: quella vista nelle prime tre giornate è stata una squadra fin troppo modesta sotto ogni aspetto. A Dybala e Lukaku, la coppia da sogno che solo noi possiamo vantare, il compito di prendere per mano la squadra e trascinarla verso la riscossa. A partire da domenica prossima, una partita nella quale la Roma avrà tutto da perdere, perchè per i giallorossi non esisterà altro risultato che la vittoria.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini