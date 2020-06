AS ROMA NEWS – “La Roma americana ha toccato il fondo“. Si apre con questo titolo l’edizione odierna de “Il Messaggero” (U. Trani) nella sezione Sport. Quella che il club sta vivendo è la peggior stagione dell’era Pallotta. E’ un “profondo giallorosso“, scrive il quotidiano romano, e a San Siro è evaporata definitivamente ogni ambizione, con la classifica che fa venire a galla solo il ridimensionamento.

Mai la Roma, da quando nell’agosto del 2011 sono sbarcati a Trigoria gli americani, era stata così lontana dal quarto posto, obiettivo principale e vitale per il club, ingolosito dalla vetrina internazionale del più prestigioso torneo continentale e ancora di più dall’introito garantito, circa 50 milioni a stagione, dalla partecipazione alla Champions.

Nel frattempo Pallotta ha deciso di chiamarsi fuori e sta gestendo in prima persona la cessione del club. Oggi la Roma è Fonseca. Anche perché il presidente qui non c’è e, sospeso il ds Petrachi, lascia che a comandare sia il ceo Fienga, più volte a colloquio con il tecnico nelle ultime ore. Il consulente Baldini detta la linea da Londra, il vicepresidente Baldissoni si limita ad occuparsi del nuovo stadio. Non c’è unità, ma dispersione. L’allenatore, alla prima stagione in Italia, non ha la forza di gestire da solo la crisi del gruppo.

Fonte: Il Messaggero