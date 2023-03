La Roma aspetta Abraham. Ma punta Retegui per l’attacco del prossimo anno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma aspetta ancora Tammy Abraham. La speranza è che l’inglese possa essere decisivo in questo finale di stagione, e che con i suoi gol possa trascinare i giallorossi in Champions.

L’anno scorso l’ex Chelsea era stato uno dei migliori attaccanti della Serie A, alla prima esperienza in Italia. Un particolare che lasciava sperare in una crescita esponenziale del giocatore nella seconda stagione.

E invece il rendimento di Abraham quest’anno è stato piuttosto deludente: discontinuo, spesso abulico, poco efficace in zona gol. Tanto che le voci di mercato sono cominciate a essere sempre più insistenti: la Premier lo cerca, e la Roma adesso non lo considera più un intoccabile.

Questo non significa che Tammy sia sul mercato. A Trigoria sono convinti che il giocatore abbia le potenzialità per esplodere, ma ora il giocatore deve cominciare a dare delle risposte sul campo. Poi l’ultima parola spetterà a Josè Mourinho, l’uomo che lo aveva indicato come il centravanti ideale per sostituire Dzeko.

Intanto però la Roma comincia a muoversi sul mercato, allacciando contatti e informandosi su alcuni profili interessanti per la prossima estate. Sondaggi effettuati per Mateo Retegui, 23 anni, centravanti italo-argentino del Tigre che Roberto Mancini si è affrettato a convocare per risolvere l’annoso problema del nove in azzurro.

Attaccante forte fisicamente e abile nel gioco aereo, sta vivendo un momento d’oro nel campionato argentino: l’anno scorso ha realizzato 19 gol in 27 partite giocate, quest’anno ha già collezionato 6 reti in 7 match disputati. L’Udinese lo aveva accostato in inverno, ora anche la Roma ha chiesto informazioni. La chiamata in azzurro farà di sicuro lievitare il prezzo del suo cartellino, già in rapida ascesa.

