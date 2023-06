La Roma balla sulle punte: piace Zaha, jolly d’attacco

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’infortunio di Abraham e l’astinenza prolungata di Andrea Belotti ha aperto dentro Trigoria un tema che riguarda l’attacco.

Il problema va risolto durante questo mercato, ma serviranno più idee che soldi viste le limitazioni a cui i Friedkin dovranno sottostare dopo i paletti messi dalla Uefa.

I nomi al momento in ballo sono cinque. Il primo è quello di Mauro Icardi, anche se al momento da Trigoria nessuno conferma l’indiscrezione. Gli altri profili sono meno altisonanti: M’Bala Nzola dello Spezia e Marko Arnautovic del Bologna sarebbero soluzioni low cost che non scalderebbero il cuore dei tifosi.

Occhio dunque a Wilfried Zaha, 30 anni, attaccante del Crystal Palace in scadenza di contratto: l’ivoriano è tenuto in grande considerazione dentro Trigoria e piace a Mourinho.

Non si tratta però di un classico centravanti d’area di rigore, ma più di un esterno d’attacco o una seconda punta, anche se in questi anni al Palace gli è capitato anche di fare il riferimento offensivo. Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham fresco vincitore della Conference, è un nome che circola ancora in chiave Roma.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Corriere della Sera