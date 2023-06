Tuttosport: “Mourinho rinnova con la Roma fino al 2026, annuncio imminente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il quotidiano sportivo torinese Tuttosport spara in prima pagina un’indiscrezione che non appare oggi su nessun altro giornale riguardo al futuro di Josè Mourinho.

“Mourinho-Roma, avanti fino al 2026”, titola questa mattina Tuttosport. Lo Special One, dopo l’incontro con Dan Friedkin, si sarebbe deciso a prolungare il suo contratto con i giallorossi. A breve tutto sarà messo nero su bianco.

Il club capitolino, da parte sua, si sarebbe impegnato a regalare rinforzi importanti al tecnico per rendere più competitiva la squadra.

Dopo Ndicka e Aouar, Tiago Pinto ora sta trattando per avere Mauro Icardi, che ha già dato l’okm al trasferimento nella Capitale. Tre rinforzi che servirebbero a rendere Mou più felice.

“Il rinnovo di Mourinho con la Roma fino al 2026 è pronto. L’annuncio è imminente“, racconta questa mattina Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport e autore del pezzo in questione ai microfoni di Rete Sport. “La volontà della proprietà è quella di prolungare l’accordo con il lusitano, anche perchè si vuole evitare una stagione con Mou in scadenza“.

Fonti: Tuttosport / ReteSport