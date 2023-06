“ON AIR!” – CORSI: “Con Frattesi, Tielemans e Berardi sarebbe una Roma più forte”, CENTO: “Col rinnovo di Mou cambierebbe tutto”, DI GIOVAMBATTISTA: “Icardi? So per certo che non vuole la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Al 90′ non puoi avere la lucidità che hai al 20esimo o al 60esimo della partita. Magari hai la vista annebbiata, il sudore sugli occhi, non tieni la linea…al 90esimo si manda la palla in tribuna, com’è giusto che sia. Se un allenatore ultra-offensivo perde una grande occasione prendendo un gol stupido per l’estremizzazione dei concetti di gioco, vuol dire che questa cosa non si può fare! La pratica in 150 anni di calcio ti ha detto che sta roba non si può fare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Fiorentina sconfitta in finale di Conference? Manco Zeman prendeva quel gol al 90esimo, con la difesa schierata a centrocampo…io lo avrei esonerato dentro gli spogliatoi… Italiano invece di dire al suo difensore “sono un idiota che vi faccio giocare con la difesa così alta al 90esimo“, gli dice: “Scappa, scappa prima!”…si si, mo ti faccio scappare a te…due finali perse con dinamiche molto simili…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il West Ham è una squadra ridicola, eppure Italiano, il nuovo genio del calcio, al 92esimo stava ancora con la difesa a metà campo…Errori clamorosi. Il West Ham ridicolo, la Fiorentina ha giocato meglio, ma tu non puoi stare sempre con quella difesa alta. Io non so come il Napoli possa volere Italiano…Se prendi Berardi, Frattesi e Tielemans, ti saresti rinforzato parecchio. Con loro, Ndicka e Aouar avresti fatto cinque bei colpi… Rinnovo di Mourinho fino al 2026? Se così fosse, grande scoop…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Mercato? La mia sensazione è che il tifoso abbia fatto come Mourinho, che sia andato in vacanza… La stagione è stata pesante, ora c’è un sano rilassamento che vuol dire però anche fiducia. La società garantisce un livello di fiducia e il tifoso può rilassarsi. La prima vera questione è la conferma, ormai scontata di Mourinho. Va capito se però per quieto vivere o come a me sembra perchè si va verso un prolungamento di contratto… Se Mou davvero rinnova fino al 2026, questo cambia tutto. Ma dopo Mourinho quale allenatore prendi se prima non chiudi un ciclo? Lui alla Roma deve chiudere un ciclo…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Abraham per i prossimo anno non è da considerare, ma sul bilancio ti pesa lo stesso perchè lo stipendio glielo dovrai comunque pagare, come è giusto che sia. Ecco perchè devi prendere un giocatore che non ti appesantisca troppo il monte ingaggi: i nomi importanti arrivano tutti dall’estero, magari in prestito, he possono avere una parte di stipendio alleggerita…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Faccio due nomi: Solbakken e Belotti, due giocatori a tutti gli effetti della Roma dopo il rinnovo del Gallo. Siamo sicuri che tutti e due resteranno alla Roma? Io penso che tra i due il più vendibile sia Solbakken. Su Abraham mi domando: si parla di uno stop di un anno per una rottura del crociato…ma fate i bravi, diteci la verità… Quando un chirurgo apre, capirà com’è la situazione. Che ha trovato sto chirurgo per dire che deve stare fermo un anno? In questi casi si parla di ginocchio “scoppiato”. Successe a Tommasi. Dite la verità…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mi ha un po’ sorpreso Pinto che, prima di Roma-Spezia. ammette candidamente che prima del 30 giugno avrà tanto da lavorare per rispettare il Fair Play Finanziario. Così facendo non presta il fianco agli altri club con cui devo trattare?…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Io tra Tielemans e Frattesi, prenderei tutta la vita Tielemans…poi visto il periodo di ristrettezze, ti risparmieresti pure qualche soldo, che non è male…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Italiano è uno straordinario allenatore, ma ha dimostrato di avere dei imiti e se è intelligente imparerà da questo. Non puoi essere contento di aver buttato in quel modo due finali. Perchè la Fiorentina le ha gettate via…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io tenterei in tutti i modi, laddove ci sono le possibilità, di portare Maurito Icardi alla Roma. Mi sembra che i rapporti tra Friedkin e il presidente del PSG non sono male. Convincere un giocatore a giocare nella Roma al posto del Galatasary non mi sembra impossibile. Certo, guadagna, ma tutti guadagnano. Icardi può avere mille difetti, ma di sicuro non ha quello di non fare gol…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Icardi alla Roma? Devo darvi una notizia ferale: Icardi non vuole Roma, vuole eventualmente tornare a Milano. Questa è una notizia ufficiale…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Alla Roma serve l’attaccante. Icardi? Mi pare che la Roma non sia per niente convinta di prenderlo. In prestito potrebbe essere una grande soluzione, ma mi sembra che a Trigoria abbiano altre idee. La Roma tra l’altro non può fare come vuole, deve risistemare i conti, non ha grande libertà sul mercato in questo momento…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il centravanti della Roma non può essere Nzola. Dia della Salernitana? Nemmeno. La Roma ha bisogno di un grande investimenti lì davanti, e i Friedkin devono fare uno sforzo, devono trovare un sistema per eludere le regole dell’accordo con la Uefa… La Roma aveva preso Abraham, che poi ha fallito, ma lo avevano pagato 40 milioni, mica te l’avevano regalato. La Roma deve puntare a qualcosa del genere, a qualcosa di importante. Dia e Nzola sono gente che vanno bene come riserve, ma la riserva ce l’hai già, ed è Belotti…”

