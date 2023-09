La Roma cala l’asso di coppe

AS ROMA NEWS – Alla Roma serve un lampo di Lukaku per avere ragione dello Sheriff e portarsi a casa i primi preziosi tre punti che le permettono di partire con il piede giusto nel suo girone di Europa League. Ma la prestazione offerta non è stata minimamente paragonabile a quella scintillante di qualche giorno fa contro l’Empoli.

La squadra di Mourinho, in tribuna per squalifica, parte col freno a mano tirato: lo Sheriff dimostra subito di non essere una squadra particolarmente temibile, né per qualità dei singoli, ma nemmeno per il ritmo di gioco impresso al match. La Roma, nonostante la presenza di diverse prime linee in campo, sembra adagiarsi sugli allori, con poca intenzione di volersi dannare l’anima per cercare di chiudere subito la pratica.

Ne esce un primo tempo bruttissimo, privo di contenuti tecnici accettabili, con poche occasioni da rete, capitate tutte sul piede di El Shaarawy, apparso decisamente poco brillante oltre che scarsamente efficace in area avversaria. Ma la palla gol più ghiotta la costruiscono i padroni di casa con Ngom Mbekele, che anticipa Karsdorp in area e a botta sicura manda sul palo.

Nel finale di frazione arriva l’episodio fortunato che sembra spianare la strada ai giallorossi: Paredes, subentrato a Renato Sanches dopo appena 28 minuti di gioco per l’ennesimo fastidio muscolare accusato dal portoghese, calcia una punizione in area, la palla viene deviata due volte dai giocatori dello Sheriff e batte l’incolpevole portiere moldavo.

Nella ripresa la Roma, forte del vantaggio, pensa di gestire il match. Ma fa male i calcoli, perchè lo Sheriff trova il gol del pari con Tovar in mischia dopo un angolo dalla destra. Mourinho, scontento, opera i necessari cambi: dentro Spinazzola, Bove ma soprattutto Paulo Dybala, il mister Wolf di questa squadra. L’ingresso in campo della Joya ridà smalto alla lenta e prevedibile manovra offensiva giallorossa, e al primo guizzo dell’argentino arriva il gol partita firmato da Lukaku: decisivo l’assist con il tacco di un Cristante ancora molto convincente. Per il belga diventano 16 le reti realizzate in Europa League nelle ultime 12 partite, nelle quali tra l’altro ha sempre segnato.

Lo Sheriff, modestissimo, non tenta nemmeno una reazione e rischia più volte di capitolare prima con un destro incrociato di Belotti e poi con una conclusione ravvicinata di Cristante, parata miracolosamente da Koval, salvato poi anche dalla traversa. Nel recupero un piccolo brivido con Llorente che con un intervento goffo innesca Talal in area, Svilar deve uscire a valanga rischiando di combinare una frittata, ma fortunatamente l’attaccante dello Sheriff non inquadra la porta.

La Roma si porta a casa il 2 a 1 e ottiene il massimo con il minimo sindacale. La gestione delle forze non è stata una scelta sbagliata in vista della tripla trasferta (Tiraspol, Torino e Genova) che la squadra dovrà affrontare nei prossimi sette giorni. Ma la prestazione di qualche giocatore unita agli acciacchi dei soliti noti non possono far dormire sonni tranquilli a Mourinho. Contro il Torino, squadra di tutt’altro livello rispetto al piccolo Sheriff, servirà una Roma molto diversa da quella vista ieri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini