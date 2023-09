Mourinho sbaglia la mossa, Sanches di nuovo ko. Il tecnico: “Insisteva per giocare 60-70 minuti…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Mi fido dei nostri medici, lo recupereremo“. La scommessa di Tiago Pinto fatta su Renato Sanches in estate non sembra per il momento vinta dal gm. Per il centrocampista portoghese arriva il secondo infortunio muscolare con soli 95’ di calcio giocato nelle gambe.

Un percorso ad ostacoli che assomiglia tanto all’inizio di un calvario che tutti a Trigoria sperano di scacciare. Ma dopo i 25’ giocati all’esordio contro la Salernitana era arrivato lo strappo alla coscia che lo aveva fermato per oltre quindici giorni. Domenica scorsa il ritorno in campo da titolare, con Sanches che aveva offerto una prestazione incoraggiante, condita con un gol.

Il giocatore sembrava aver scacciato i fantasmi, allenandosi bene anche in settimana, tanto da spingere Mourinho a rischiare, schierandolo nuovamente titolare contro lo Sheriff. Un errore, visto che lo stesso portoghese è stato costretto ad alzare bandiera bianca al primo accenno di scatto. Dietro alla scelta del tecnico c’è stata però la chiara volontà del giocatore nello scendere in campo e partire nuovamente dal primo minuto.

“Gli avevo detto che lo avrei tolto dopo il primo tempo, ma lui insisteva per giocare 60-70 minuti“, ha raccontato sconsolato Mourinho a fine partita. “Poi, però, durante la partita ha sentito qualcosa e si è dovuto fermare. Eppure in settimana aveva fatto i lavori di prevenzione dopo avere giocato solo un tempo contro l’Empoli ed aver riposato tre giorni. Invece si è rifatto male e, anzi, anche prima che fosse sostituito mi sembrava che non stesse bene. Per lui sono sempre cose piccole, ma tutti questi infortuni gli impediscono di avere continuità”.

Oggi, al rientro dalla squadra a Trigoria, il centrocampista portoghese effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità del problema alla coscia destra. Certa l’assenza contro il Torino.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport