Mou incorona Dybala: “E’ il nostro Mbappè, ma devo gestirlo”

NOTIZIE AS ROMA – Possibile che la Roma, anche per battere il piccolo Sheriff, abbia bisogno di scomodare Paulo Dybala dalla panchina? E’ la domanda che si pongono in tanti, a cui purtroppo il campo ha dato risposta.

Senza la Joya in campo la manovra offensiva della Roma appare troppo prevedibile, priva di fantasia e qualità. Anche ieri, nonostante l’avversario non fosse di quelli da far tremare i polsi, Mourinho è stato costretto a gettare Dybala nella mischia per portarsi a casa i primi tre punti del girone.

“Paulo per noi è come Bernardo Silva per il City o Mbappé per il Psg“, l’incoronazione da parte dello Special One a fine partita. “È un giocatore speciale, ma non posso utilizzarlo sempre, va gestito. Col Torino lo farò partire dall’inizio, però magari lo dovrò togliere prima della fine perché si giocherà in mezzo alla settimana col Genoa”.

La speranza è che la gestione di Mou possa avere i risultati sperati. E che Dybala possa conservarsi sempre in ottima forma. Per questa Roma è davvero indispensabile.

Fonte: Gazzetta dello Sport