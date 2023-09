“ON AIR!” – CORSI: “Incredibile dover ricorrere a Dybala per battere lo Sheriff”, PRUZZO: “Se questo è Aouar, meglio un Primavera”, PIACENTINI: “Zalewski è diventato un buco nero”, DI GIOVAMBTATTISTA: “Sanches? Esistono i malati immaginari…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Certe trasferte scomode sono vissute spesso come un fastidio dalla squadra, e presentarti con uno stato d’animo sbagliato può costarti caro. Quello che conta di più è il risultato, e la Roma alla fine ha vinto in maniera meritata, anche se loro hanno preso un palo e nel finale Svilar ha rischiato di causare un rigore. Però l’importante era vincere, ora hai due gare in casa e se fai le cose fatte bene puoi arrivare al giro di boa del girone a nove punti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Una volta le due squadre in testa nel girone passavano il turno, ora invece solo la prima accede agli ottavi, e la seconda deve giocare gli spareggi. Per la Roma sarà fondamentale vincere contro il Servette, sperando che lo Slavia inciampi contro lo Sheriff, perchè poi rischieresti di far diventare le due gare contro i cechi una sorta di doppio spareggio per il primo posto. Poi la Roma è più forte dello Slavia, ma sarebbe meglio tenerli dietro a prescindere…”

David Rossi (Rete Sport): “Ma se contro lo Sheriff Tiraspol non può giocare Bove al posto di Sanches, che stava come stava, ma quando potrà giocare? Non è una polemica, è una domanda… Da amante del gioco del calcio mi piacerebbe che la mia squadra giocasse un gioco apprezzabile, ma questo non viene mai prima del risultato. Io sono contento che la Roma ieri abbia vinto. L’azione del secondo gol da sola vale il prezzo del biglietto. E’ giusto aspettarsi qualcosa di più sul piano del gioco, ma non può essere preminente. Non può essere mai “sì vabbè, abbiamo vinto, ma che palle…“…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Partiamo dalle cose buone: hai vinto, mentre l’anno scorso la prima nel girone di Europa League l’avevi persa. La Roma è questa. Ste partite vanno vinte…Certo potevamo aspettarci un risultato più ampio, una prestazione migliore, ma poi se hai Lukaku e Dybala poi ste partite le vinci. Ma un tifoso della Fiorentina che fa 2 a 2 con il Genk sarà felice di aver visto una bella partita? Poi si possono discutere certe scelte, e capire se era il caso di far giocare sia Sanches che Aouar, o del fatto che Zalewski sia diventato un buco nero…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Ieri mi sono avvelenato di più rispetto a Roma-Milan, dove hai deciso di non giocare a pallone, è stata una cosa imbarazzante e vabbè…Ma ieri mi intristisco perchè contro lo Sheriff penso che si possa fare meglio. Cerchiamo di ambire a chi sta lavorando meglio e chi si esprime meglio, perchè se devo avere il termine di paragone Atalanta e Brighton finisco per svilire il lavoro fatto. Ma se tu hai in rosa Dybala, Lukaku e Mourinho, non dico che pretendo di vincere, ma la Roma con questo tipo di personaggi è chiamata a fare una grande stagione, devi ambire a diventare un top club, altrimenti chiamiamo Bordin dallo Sheriff, i giocatori del Brighton e si fa un calcio sostenibile a due lire che però non entusiasma la gente…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma con questi calciatori farà cose buone. Nel secondo tempo, con Dybala, Bove e Spinazzola, era un’altra squadra e penso che quella Roma possa vincere anche contro il Torino…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Nella Roma, se i giocatori che pensavamo potessero giocare come Sanches e Aouar poi non ci sono, allora hai bisogno di Lukaku e Dybala per battere lo Sheriff. Una squadra che se giocava contro il Bodo che ce ne ha fatti sei, loro ne prendevano 12…E’ una squadra imbarazzante. E’ incredibile quello che ha detto Mourinho, era avvelenato…lui non voleva nemmeno portarlo Dybala, non voleva sprecarlo, e meno male che lo ha portato. Ma gli altri che hanno giocato non si vergognano? Gli unici che hanno giocato bene sono stati Mancini, Cristante, che rispetto agli altri ormai sembra un fenomeno, Dybala e Lukaku. Meno male che la partita l’hanno fatta alle sei, perchè se la facevano alle nove ti addormentavi. Se sei tifoso della Roma ti arrabbi, perchè capisci quanto abbia ragione Mou: dopo tutto quello che avete passato l’altro anno, con tutte le sveglie prese in Italia e fuori, ma un minimo di grinta in più la volete mettere?…Se questi sono i giocatori della Roma, non la vedo bene per nulla…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Zalewski mi sembra spento, sembra avere una gran voglia di fare, ma non gli riesce nulla. Il rischio con i giovani è quello: il primo anno c’è l’effetto sorpresa, il secondo è di assestamento, e il terzo si vede di che pasta sei fatto. E ho paura che, se continua così, si capirà di che categoria è… Se ti perdi con Mourinho è difficile avere una possibilità dopo. Questo sarebbe il momento migliore per Zalewski, perchè se si impegna le gioca tutte, non ha rivali, perchè Spinazzola per vari motivi non ti garantisce più quello che ti garantiva prima, e poi è anche in scadenza. Zalewski dovrebbe essere il futuro della Roma, avrebbe tutto per essere nel posto giusto al momento giusto, e invece…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le cose belle della Roma sono il risultato e quel gol. Il primo tempo è stato inguardabile, e lo dice lo stesso Mourinho. Lo Sheriff doveva essere in vantaggio all’intervallo, e invece va sotto, ma nel calcio succede. Nella ripresa la Roma gioca un po’ meglio, poi c’è quel gol alla Lukaku, che è quello che serve la Roma. E poi c’è la nota negativa dell’infortunio di Sanches… Mourinho mi è sembrato abbastanza rassegnato sulle condizioni di Renato Sanches, il portoghese ieri non ha fatto mai scatti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Primo tempo molto molto male, nel secondo tempo la qualità della Roma è venuta fuori. Il gol di Lukaku è bellissimo, e ti dimostra quello che può fare la Roma quando giocano Dybala e Lukaku. L’argentino è uno che cambia le squadre, e con Lukaku funziona ancora meglio. Alla fine Mourinho non ha risparmiato nessuno, questo significa che ha intenzione di prendere molto sul serio anche quest’anno… Ndicka non sta facendo bene ma gli va dato tempo, Aouar lo stesso, quello più inquietante è Sanches: quando sta bene può fare la differenza, purtroppo non sta quasi mai bene. Mi sembra che sia diventata anche una questione mentale, a sentire Mou c’è anche un condizionamento psicologico. Sembra una situazione simile a quella di Pogba: quando hai tanti infortuni, finisci per essere condizionato al primo piccolo dolore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho sentito attentamente le parole di Mou su Sanches, che sembra pronto per giocare e poi per mezzora è inesistente, sembra proprio aver paura di farsi male. Su Aouar ho sentito valutazioni stra-positive, ma vorrei sapere chi lo ha visto giocare 90 minuti. Ieri non ha mai dato l’idea di poter accelerare, di essere dentro la partita… Ieri la Roma per un’ora ha giocato in nove, e non te lo puoi permettere neanche contro lo Sheriff. Le problematiche rimangono, anche Ndicka dicevano che fosse un grande marcatore, ma i grandi marcatori sono altri… Il quadro mi sembra abbastanza difficile, mi limito a dire questo. Se dopo un mese di campionato ti ritrovi con Pellegrini così, Sanches così e Aouar che va a questi ritmi, meglio che giochi un Primavera. Ora resti con Bove, Cristante e Paredes, non ne hai altri…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Sanches? A volte sono malati immaginari. Nella Roma c’è una percentuale di quelli che sentono qualcosa e si fermano, il capostipite è Dybala che appena sente qualcosa alza la mano. Se poi ci si mette pure Sanches, e altri sui quali approfondiremo, allora è impossibile, è ingiocabile. Ora dagli esami magari uscirà che Sanches non ha niente di particolare…e allora come ci mettiamo?…”

