ROMA-MONZA, info biglietti: riduzioni per gli Under 16 (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – Oggi alle ore 12:00 è partita la vendita libera dei biglietti per Roma-Monza, in programma domenica 22 ottobre alle 12:30 e valevole per la 9° giornata di Serie A.

Lo ha confermato la società giallorossa con un comunicato ufficiale: “La partita vale la giornata numero 9 di Serie A, è in programma allo stadio Olimpico.

I prezzi partono da 25 euro. Sono previste riduzioni per gli Under 16 nei settori Distinti Nord-Est, Tevere Parterre Nord, Tevere Parterre Sud, Monte Mario Laterale Nord, Monte Mario Top Nord e Monte Mario Centrale Nord. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione”.

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE