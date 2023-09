ULTIME DA TRIGORIA – Out Sanches, salta Torino e Genoa. Pellegrini verso la convocazione

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria di misura sul campo dello Sheriff, la Roma rientra immediatamente alla base per ritrovarsi a Trigoria e cominciare a preparare la sfida contro il Torino in programma domenica sera.

Contro i granata è certa l’assenza di Renato Sanches, nuovamente ai box per l’infortunio muscolare avvertito durante il primo tempo del match di ieri in terra moldava: il centrocampista portoghese salterà anche la trasferta con il Genoa in programma il prossimo giovedì e spera di tornare a disposizione per la gara interna contro il Frosinone in programma il 1 ottobre.

Da valutare invece Lorenzo Pellegrini, che sembra stare meglio: il capitano punta a strappare una convocazione per Torino anche se difficilmente potrà partire titolare.

Contro i granata dunque è probabile che il centrocampo sia formato da Paredes in regia, Cristante e Aouar come intermedi. In attacco scontata la presenza di Dybala e Lukaku. Kristensen e Azmoun tornano disponibili per il campionato e daranno più soluzioni al tecnico, anche a gara in corso.

Giallorossi.net – A. Fiorini