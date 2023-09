MOURINHO: “Brutto primo tempo, contento della reazione nella ripresa. Lukaku ha bisogno di giocare. Sanches? Fatichiamo a capire…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Sheriff-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore portoghese sulla prima gara di Europa League giocata questa sera sul campo dei moldavi:

JOSE MOURINHO A DAZN

Cosa le è piaciuto e cosa no?

“Non mi è piaciuto il primo tempo, troppo lento senza aggressività, senza controllo del gioco. 1-0 quasi di miracolo, non abbiamo fatto nulla per meritarcelo. Nel secondo tempo dopo il pari mi è piaciuta la reazione, il gol e il possesso del risultato, senza aggressività ma anche senza rischiare e alla fine abbiamo meritato”.

Sanches e Aouar?

“Devono giocare, hanno bisogno di ritmo e intensità. Renato è questo, sta sempre a rischio, è difficile da capire: non lo ha capito il Bayern, non lo ha capito il PSG e noi facciamo fatica. È un grande giocatore, ha bisogno di giocare. Ha avuto tre giorni di riposo, era super ok per giocare oggi altri 45 minuti, ma ha sentito qualcosa. Aouar è andato a un ritmo basso, il ritmo della paura dopo l’infortunio. Ha bisogno di giocare per recuperare il livello”.

Bove merita la titolarità?

“Sono tutti titolari. Non penso che Bove merita di più dalle settimane scorse: è affidabile, sappiamo cosa fare. Due anni fa doveva andare in prestito, oggi gioca con noi. E’ un bravissimo ragazzo”.

Lukaku?

“Con quel fisico, deve giocare, ha bisogno di coordinazione e questa arriva giocando. Volevo cambiarlo prima, ma poi ho deciso di lasciare a Belotti gli ultimi 10/15 minuti per alcune situazioni. A Lukaku fa comunque bene giocare”.