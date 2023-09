SHERIFF-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buona la prima in Europa League della Roma che passa per 2 a 1 con un po’ troppa fatica sul campo dello Sheriff. Decisivo Lukaku, così come l’ingresso in campo nella ripresa di Dybala.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera per affrontare i moldavi nel primo match del girone G di Europa League:

Svilar 6 – L’unica conclusione degna di nota dei moldavi è di Ngom Mbekeli, ma è il palo a salvare la porta. Nulla può sulla conclusione ravvicinata di Tovar. Il portiere serbo rischia un po’ in uscita su Talal, ma alla fine porta a casa la sufficienza.

Mancini 6 – Inizia con uno svarione, poi si riallinea.

Llorente 6 – Si piazza al centro della difesa e cerca spesso di iniziare l’azione dal basso. Non brilla, ma nemmeno sfigura contro avversari piuttosto modesti.

Ndicka 6 – Si spinge spesso in avanti con la palla tra i piedi favorito da un pressing praticamente inesistente degli avversari. Prestazione tutto sommato pulita.

Karsdorp 6 – Non affonda mai sulla fascia, preferisce accentrarsi per trovare più fortuna. Gioca meglio quando c’è da gestire il pallone.

Aouar 5 – Non pervenuto. Dal 61′ Bove 6 – Decisamente più dinamico e appariscente in mezzo al campo.

Cristante 6,5 – C’ha preso gusto a confezionare assist col tacco, quello di stasera per il gol di Lukaku è ancora più bello del precedente in Roma-Empoli. Nel finale sfiora il gol ma Koval gli dice no con un mezzo miracolo.

Renato Sanches sv – Esce dal campo a metà del primo tempo dopo non aver lasciato un segno nel match. Dal 28′ Paredes 6,5 – Lo Sheriff gli lascia tutto il tempo per dettare i tempi di gioco, e lui ci va a nozze.

Zalewski 5 – Prestazione anonima che ricalca purtroppo le ultime sue apparizioni. Dal 61′ Spinazzola 6 – Entra nel momento topico della partita e gestisce con sapienza il pallone.

El Shaarawy 5 – Ha il merito di avere sul piede le poche occasioni create dalla Roma, ma anche la grave colpa di non riuscire a concretizzarne nessuna. Dal 61′ Dybala 6,5 – Entra in campo e accende la luce, risvegliando dal torpore la sua squadra. Che resta troppo Paulo-dipendente.

Lukaku 7 – Non si vede molto se non per qualche buona sponda, ma gli basta una sola giocata da bomber di razza per decidere il match a favore dei giallorossi. Dall’80’ Belotti 6 – Lavoro prezioso nel recupero palla. Sfiora il gol con un bel destro incrociato.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma porta a casa i primi tre punti, partendo col piede giusto in questo girone che appare ampiamente alla portata. Lo Sheriff è sembrato un avversario non all’altezza dei giallorossi nonostante la partita sia stata in bilico fino alla fine. A dimostrazione di una prestazione di certo non brillante dei capitolini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini