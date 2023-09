(LIVE!) SHERIFF-ROMA, le formazioni ufficiali: Aouar e Sanches a centrocampo, attacco El Shaarawy-Lukaku

AS ROMA NEWS – Esordio in Europa League in terra moldava per la Roma, che questa sera a Tiraspol (ore 18:45 italiane, le 19:45 locali) affronta lo Sheriff nel primo match del girone G.

Josè Mourinho vuole partire bene in coppa e non iniziare a handicap come è successo la stagione passata. Per questo, nonostante i cambi, il tecnico spera di ottenere risposte rassicuranti dalla squadra, reduce da una larga vittoria in campionato contro l’Empoli.

Lo Sheriff sulla carta non sembra una squadra che può creare problemi ai giallorossi, ma guai a sottovalutare l’impegno perchè le trasferte europee possono sempre creare delle brutte sorprese.

LE ULTIME LIVE DALLO SHERIFF SPORT COMPLEX

Ore 17:45 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale: torna Aouar a centrocampo, confermato Renato Sanches dal primo minuto. In attacco Mou sceglie la coppia El Shaarawy-Lukaku.

🟨📋🟥 Our starting XI against Sheriff! 🐺 📌 Aouar returns to the side

📌 Karsdorp starts in defence

📌 Lukaku and El Shaarawy up top #ASRoma | #SheriffRoma | #UEL pic.twitter.com/kNTzJ1pkE1 — AS Roma English (@ASRomaEN) September 21, 2023

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Renato Sanches, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Ore 16:45 – Due ore al fischio d’inizio del match. Il cielo sopra Tiraspol è poco nuvoloso, temperatura intorno ai 23 gradi. Tra poco conosceremo le scelte di formazioni dei due tecnici.

FC SHERIFF-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Koval; Tovar, Kiki, Garananga, Artunduaga; Zohouri, Ademo, Fernandes; Ankeye, Talal, Ngom Mbekeli. All.: Bordin.

A disposizione: Straistari, Pascenco, Ricardinho, Apostolakis, Berkay Vardar, Dijinari, Colis, Botan, Novicov, Luvannor.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Renato Sanches, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione: Riu Patricio, Boer, Celik, D’Alessio, Mannini, Paredes, Bove, Pagano, Spinazzola, Belotti, Dybala.

ARBITRO: Treimanis (Lettonia)

ASSISTENTI: Gudermanis-Spasennikovs

QUARTO UOMO: Golubevs

VAR: Dingert

AVAR: Brand

Giallorossi.net – Andrea Fiorini