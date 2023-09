Renato Sanches, nuovo stop: si ferma al 25esimo di Sheriff-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano buone notizie dalla Moldavia per quello che riguarda Renato Sanches, schierato titolare da Mourinho un po’ a sorpresa nel match di Europa League contro lo Sheriff.

Il centrocampista ha scelto di fermarsi e di uscire dal campo intorno al 25esimo di gioco, con Karsdorp che ha buttato palla in fallo laterale per permettere al calciatore di parlare con la panchina e optare per il cambio.

Al suo posto è stato schierato Leandro Paredes, con Cristante che è tornato a fare la mezzala. Resta da capire quanto sia grave il problema di Renato Sanches, che nel corso della partita non sembrava aver manifestato particolari problemi.

La paura però è che sia stato il solito problema muscolare ad averlo messo fuori dal match. Seguiranno aggiornamenti.

Giallorossi.net – A. F.